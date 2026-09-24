היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה ביקשה הערב (חמישי) מבג"ץ להוציא צו ביניים שיקפיא את יישום חוק התקשורת שקידם שר התקשורת שלמה קרעי ואושר בכנסת לפני כחודשיים.

בפנייתה טענה בהרב-מיארה כי יש לעצור את יישום השינויים שנקבעו בחוק עד להכרעה בעתירות נגדו. לדבריה, החוק "התקבל בהליך משובש, והוא כולל צבר קיצוני של פגמים מהותיים".

היועצת המשפטית התמקדה בהשפעת החוק על חופש הביטוי, חופש העיתונות ועצמאות גופי התקשורת, וטענה כי אופיים של השינויים מחייב להימנע מיצירת מצב חדש לפני שבג"ץ ישלים את הדיון בנושא.

"ככל שהחקיקה נוגעת בליבת חופש הביטוי והעיתונות ובעצמאותה של התקשורת, כך מתעצמת משמעותם של הפגמים שנפלו בהליך החקיקה והצורך להימנע מקביעת עובדות בשטח בטרם הושלם הבירור השיפוטי", כתבה.

בהרב-מיארה הדגישה במיוחד את עיתוי כניסת החוק לתוקף על רקע תקופת הבחירות: "הדברים מקבלים משנה תוקף בתקופת בחירות, שבה לשינויים מבניים בשוק התקשורת ובתחום שידורי החדשות עשויות להיות השלכות רגישות במיוחד על השיח הציבורי ועל התנאים שבהם הוא מתקיים".

הכנסת אישרה את החוק בקריאה שנייה ושלישית לפני כחודשיים. קרעי, שהוביל את החקיקה, אמר בנאומו במליאה כי קידם אותה לבקשת ראש הממשלה בנימין נתניהו.

החוק משנה את מבנה הרגולציה בשוק השידורים וקובע הקמת רשות לתקשורת משודרת, שתחליף את הרשות השנייה ואת המועצה לשידורי כבלים ולוויין. תקציבה השנתי של הרשות נקבע על 25 מיליון שקלים.

על פי החוק, המועצה שתתווה את מדיניות הרשות תאותר על ידי מנכ"ל משרד התקשורת. לצד זאת, החוק מאפשר הקמת ערוצי חדשות חדשים שיהיו כפופים לרגולציה מצומצמת, ומבטל את ההפרדה המבנית בין ערוצי הטלוויזיה לבין חברות החדשות שהם מפעילים.