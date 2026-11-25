יותר מ-20 שנה לאחר שתנועת שלום עכשיו עתרה לבג"ץ בדרישה להרוס מבנים ביישוב חרשה שבמערב בנימין, אושרה הבוקר (רביעי) תוכנית להקמת 637 יחידות דיור חדשות ביישוב.

התוכנית מצטרפת למהלך תכנוני נוסף שאושר, ובסך הכול מקודמות בחרשה תוכניות לבניית יותר מ-900 יחידות דיור.

התוכנית החדשה אושרה במועצת התכנון העליונה (מת"ע), לאחר שקודמה על ידי אגף ההנדסה במועצה האזורית בנימין. מדובר בהרחבה משמעותית של היישוב, שהוקם לפני 28 שנים והתמודד לאורך השנים עם מאבקים משפטיים על מעמדו.

בספטמבר 2005 הגישה תנועת שלום עכשיו עתירה לבג"ץ נגד מבנים בחרשה, בדרישה להרוס אותם ולמנוע את אכלוסם.

ההליך המשפטי נמשך שנים, ובמרכזו עמדה שאלת מעמד הקרקעות שעליהן נבנו המבנים. בהמשך הוכרזו הקרקעות הרלוונטיות כאדמות מדינה, והמדינה הודיעה כי בכוונתה להסדיר את המבנים. העתירה בעניינם נדחתה.

במרץ 2025 החליט הקבינט המדיני-ביטחוני להעניק לחרשה מעמד של יישוב עצמאי. בנובמבר אותה שנה חתם מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, על הצו שהסדיר את מעמדו החדש.

כעת, כשנה לאחר החתימה, מתקדמות תוכניות להרחבה ניכרת של היישוב.

בחרשה נמצאת תצפית "גג הארץ", שממנה ניתן להשקיף על מישור החוף, מחדרה בצפון ועד אשדוד בדרום. במועצת בנימין מדגישים את חשיבותו האסטרטגית של היישוב, הממוקם על רכס הרי בנימין ומשקיף לעבר מרכז הארץ.

בתנועת שלום עכשיו מתחו ביקורת על קידום הבנייה ביישוב ואמרו: "ההתנחלויות אינן אינטרס ישראלי אלא פרויקט אידיאולוגי משיחי שמסכן את ביטחון המדינה, פוגע במעמדה הבינלאומי ומרחיק אותנו מעתיד של שלום".

ראש המועצה האזורית בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, השיב בחריפות לדברים. "אני מבין את התסכול של שלום עכשיו מכך שתביעת הדגל שלהם הפכה ליישוב ענק אך הטענה שההתיישבות מסכנת את ביטחון המדינה היא שקרית ושגויה", אמר.

לדבריו, "מי שעומד בתצפית 'גג הארץ' בחרשה ומביט מחדרה ועד אשדוד מבין בדיוק את ההפך. ההתיישבות על רכסי מערב בנימין היא חלק בלתי נפרד מחגורת הביטחון של מרכז הארץ, והחיזוק שלה הוא אינטרס לאומי וביטחוני של מדינת ישראל כולה".

גנץ הוסיף: "היום אנחנו מקדמים בחרשה יותר מ-900 יחידות דיור, וזו התשובה הטובה ביותר למי שניסה למנוע את התפתחות היישוב. נמשיך לבנות, לפתח ולחזק את האזור כולו".

ראש המועצה הודה לשר בצלאל סמוטריץ' על קידום מהלכי הבנייה, להנהגת היישוב ולאנשי אגף ההנדסה במועצה, בראשות המהנדס בן סומך.

ביישוב חרשה בירכו על אישור התוכנית והתייחסו למאבק הממושך על עתידו. "לפני 28 שנים עלינו אל ההר הצופה אל הישועה מתוך שליחות אלוקית. חרטנו על דגלנו לקיים את הציווי האלוקי של יישוב הארץ, כחלק מתהליך הגאולה. הקמנו את חרשה, צעד ועוד צעד, אבן אחרי אבן", נמסר מהיישוב.

עוד הודו בחרשה לשר סמוטריץ' ולראש המועצה גנץ על שותפותם לאורך השנים, והוסיפו: "אנו שמחים ומתפללים להמשיך לראות את התקיימות הבטחת הנביא: 'ובנו ערים נשמות וישבו'".