הרב ירמי סטביסקי, לשעבר מנהל בית הספר הימלפרב בירושלים, נשא היום (רביעי) דברים נוקבים בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ותקף את האפשרות לקדם הסדר שיפטור חרדים משירות צבאי.

הרב סטביסקי השתתף בדיון שעסק במצבם של משרתי המילואים ובמענים שמעניקים להם צה"ל ומשרד הביטחון. לאחר שבכירי הצבא הציגו את תוכניות הסיוע למשרתים, טען כי מדובר בפתרונות שאינם מתמודדים עם הבעיה המרכזית.

"כל הפתרונות שמוצגים כאן הם פלסתר מכיוון שהבעיה האמיתית היא מחסור בכוח אדם. אני רוצה לומר כמה מילים על חוק הגיוס", פתח את דבריו.

הרב סטביסקי תיאר את המציאות המשפחתית שעמה הוא מתמודד, על רקע שירות המילואים הממושך והאובדן שחוותה משפחתו.

"הבן שלי מסיים עכשיו סבב של 100 ימי מילואים. החתן שלי יוצא לסבב נוסף של 60 ימי מילואים. אני הולך בשכונה עם הנכד שלי, שאבא שלו נהרג במלחמה, ואני רואה בחורים צעירים מסתובבים כאילו המלחמה אינה קשורה אליהם", אמר.

בהמשך תקף בחריפות את האפשרות להגיע להסכמות פוליטיות שיאפשרו פטור משירות צבאי: "אי אפשר לתת יד להסכם קואליציוני שיפלה בין דם לדם. אל תקשרו את החוק הזה ליהדות. זהו פטור חברתי, סוציולוגי ופוליטי, שאינו קשור בהכרח ללימוד תורה. הוא משחית את היהדות, הורס וחותר תחת החוזה הבסיסי שבין אזרחי המדינה למדינה".

הוא הרחיב את ביקורתו גם למערכת הפוליטית ולמגעים להקמת ממשלה: "ממשלה שחורטת על דגלה, או ממשלה שרוצה לקום ולחרוט על דגלה, ממלכתיות וכבוד לכל אזרחיה, לא יכולה לקום מתוך חרפה מוסרית של אפליה בין דם לדם".

הוא הוסיף: "בכלל, ממשלות צרות כמו הממשלה הנוכחית הן הרסניות למדינת ישראל, מכיוון שהן מאפשרות לקצוות הפוליטיים לפרק את הממלכתיות שמאפשרת את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית".

ח"כ אלעזר שטרן, שניהל את הדיון, הגיב לדבריו של הרב סטביסקי והתייחס לאחריות המוטלת על נבחרי הציבור לעמוד מאחורי הצהרותיהם. "הדברים יכולים להיות מורכבים, אבל יש לנו מראות במקומות שבהם אנחנו מצחצחים שיניים לפחות פעמיים ביום, ואנחנו רואים את עצמנו", אמר שטרן.

"אנחנו זוכרים גם את הדברים שאמרנו כאן קודם, ואני מקווה שנפעל בהתאם להם. אני לא בטוח שהתרגום יהיה בדיוק אותו דבר, אבל אני מבטיח לך שאנחנו נקפיד לשמור על אותם ערכים", הוסיף.