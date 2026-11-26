מוטי שקלאר בריאיון באולפן ערוץ 7

איש התקשורת והפובליציסט מוטי שקלאר, לשעבר מנכ"ל רשות השידור והרשות השנייה, התארח באולפן ערוץ 7 והביע זעזוע מהוויתורים של גוש האופוזיציה למפלגות החרדיות במסגרת המשא ומתן הקואליציוני.

שקלאר קרא לנפתלי בנט שלא לחזור על טעויות העבר ולנצל את ההזדמנות שנקרתה בדרכו לעשות תשובה אמיתית. לדבריו, בנט ניצב כעת בפני מבחן ערכי ומנהיגותי, שבו עליו להכריע אם לעמוד בהתחייבויותיו לציבור גם במחיר הישארות באופוזיציה.

שקלאר התייחס להגדרת התשובה המלאה על פי הרמב"ם והסביר כי היא נבחנת כאשר אדם מגיע שוב לאותה נקודה שבה נכשל בעבר, עומד בפני אותו ניסיון ומצליח להתגבר עליו.

לדבריו, בנט כבר הודה בעבר בטעותו בכל הנוגע לפער שבין הבטחותיו למימושן, וכעת עומדת בפניו הזדמנות להוכיח כי הפיק את הלקחים ולעמוד מאחורי התחייבויותיו במסגרת ברית המשרתים.

"יש לו פה הזדמנות לבוא ולהראות שהוא באמת כזה. אני מאמין שהוא כזה", אמר שקלאר. לדבריו, עמידה על העקרונות גם במחיר פוליטי תכשיר את בנט להמשיך ולהנהיג את מדינת ישראל בעתיד. "אם הוא לא עושה את זה, הוא מחמיץ הזדמנות".

שקלאר, שתמך בגוש האופוזיציה, לא הסתיר את אכזבתו העמוקה מהתנהלות ראשי הגוש ומההבטחות הניתנות למפלגות החרדיות במסגרת המגעים להקמת הממשלה. "לא רק מזדעזע, אני כואב, פגוע, זועם, מתוסכל וקצת מיואש", אמר. הוא הסביר כי תמיכתו בגוש נבעה בין היתר מהאמונה כי אנשיו יעמידו את השיקולים הערכיים בראש סדר העדיפויות.

לדבריו, ההתחייבויות שניתנו לציבור בסוגיית גיוס החרדים אינן בגדר הבטחות בחירות רגילות, אלא נוגעות ליסודות שעליהם מושתתת החברה הישראלית. "הסיפור החרדי זה לא רק ויכוח פוליטי על תקציב כזה או אחר, אלא תפיסה מהותית. מה היא הציונות? מה המשמעות של ערבות הדדית?", תהה.

שקלאר מתח ביקורת על הנכונות לסגת מעקרונות שהציגו ראשי הגוש במשך שנים, והזהיר מפני ההשלכות ארוכות הטווח של אי-גיוס החרדים על הכלכלה, הביטחון והערבות ההדדית בחברה הישראלית.

מול האפשרות של הקמת ממשלה צרה הציב שקלאר את הקמתה של ממשלת אחדות כיעד המרכזי שאליו צריכים לשאוף שני הגושים הפוליטיים. לדבריו, לאחר שנים של מחלוקות ושסעים עמוקים בחברה הישראלית, נוצר כעת חלון הזדמנויות לצמצום הקיטוב ולחידוש השותפות בין חלקי העם.

במהלך הריאיון הפנה שקלאר קריאה גם ליו"ר הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', לפעול להקמת ממשלת אחדות ולהציב בפני ראש הממשלה בנימין נתניהו דרישה להסכים לכהן שני ברוטציה. לדבריו, על סמוטריץ' להפגין בסוגיה זו את אותה נחישות שהפגין בקידום מדיניותו ביהודה ושומרון, ולהבהיר לנתניהו כי אחדות העם מצדיקה גם ויתור פוליטי משמעותי.

שקלאר התייחס גם לטענה שלפיה הציבור הדתי-לאומי נדרש פעם אחר פעם לוותר למען האחדות. לדבריו, גם אם הדרישה אינה צודקת, האחריות לעתידה של מדינת ישראל מחייבת לעיתים ויתורים ולהיות המבוגר האחראי.

בסיום הריאיון התייחס שקלאר, בוגר ישיבת מרכז הרב, להתנגדותו להקמת ממשלה הנשענת על מפלגות ערביות. הוא הבהיר כי התנגדותו נובעת מעמדותיהן של המפלגות הללו ביחס לאופייה של מדינת ישראל, ולא מזהותם הלאומית של חבריהן.

לדבריו, אם תקום מפלגה ערבית ציונית שלא תיאבק בהגדרתה של ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, לא תהיה לו כל התנגדות לשותפות פוליטית עמה.

מבחינתו של שקלאר, המבחן המונח כעת לפתחם של מנהיגי המפלגות הוא היכולת להעדיף את טובתה של מדינת ישראל על פני הניצחון הפוליטי של מחנה כזה או אחר. לנפתלי בנט, הוא סבור, עדיין יש הזדמנות למנוע את הקמת הממשלה הצרה ולהוכיח כי למד מטעויות העבר.