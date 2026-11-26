תושבים בכמה יישובים ברחבי הארץ דיווחו הערב (חמישי) על שיבושים באספקת החשמל.

בעקבות הדיווחים מסרה חברת החשמל כי מקור התקלה היה קצר בהזנה לאחת מיחידות הייצור. בהמשך הודיעה החברה כי אספקת החשמל חודשה לכל הצרכנים שנפגעו.

לפי חברת החשמל, בעקבות הקצר בוצעה "השלת עומסים". מדובר בניתוק זמני של חלק מהצרכנים כדי להפחית את צריכת החשמל ברשת כאשר כושר הייצור הזמין אינו מספיק כדי לענות על הביקוש באותו רגע.

כדי לחדש את האספקה הופעלו יחידות ייצור חלופיות בתיאום עם חברת נגה. יחידות אלה סיפקו את החשמל שנדרש כדי לחבר מחדש את הצרכנים שנותקו בעקבות התקלה.

בהודעת חברת החשמל נמסר: "קצר בהזנה לאחת מיחידות הייצור גרם לתקלה שהובילה להשלת עומסים. בתיאום מול נגה הופעלו יחידות חלופיות וחשמל חזר לכולם".