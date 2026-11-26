יו"ר רע"ם מנסור עבאס העביר הערב (חמישי) מסר לראשי גוש האופוזיציה על רקע המגעים להרכבת הממשלה.

לפי דיווח בחדשות 12, עבאס הבהיר כי מפלגתו לא תימנע בהצבעה על הקמת ממשלה בראשות גדי איזנקוט, וכי תמיכתה מותנית בהיענות לדרישותיה.

"אל תבנו על הימנעות רע"ם", אמר עבאס לפי הדיווח. "או שנצביע בעד הקמת הממשלה תמורת הדרישות שלנו, או שנצביע נגד. לא נשב בחיבוק ידיים".

אם איזנקוט יזדקק לקולות רע"ם כדי להשביע את ממשלתו, יהיה עליו להגיע להסכמות עם המפלגה גם אם היא תישאר מחוץ לקואליציה.

לפי דיווח קודם בחדשות 12, בשבת האחרונה הביעו בכירים ברע"ם וברשימה המשותפת נכונות להעניק רשת ביטחון להקמת ממשלה בראשות איזנקוט כדי להביא לסיום כהונתו של בנימין נתניהו.

בשיחות סגורות עם מקורביו הביע אז עבאס ביטחון שתקום ממשלה חדשה שלא בראשות נתניהו.

בתחילת החודש הציג איזנקוט מתווה להקמת ממשלה שתתבסס תחילה על ארבע המפלגות הציוניות בגוש שלו. לפי המתווה, מפלגות נוספות יוכלו להצטרף בהמשך אם יסכימו לעקרונות היסוד שהציב.

בכך אותת איזנקוט כי הוא משאיר פתוחה את האפשרות להקים ממשלת מיעוט בתמיכת המפלגות הערביות מבחוץ.

בימים האחרונים מתמקדים בגוש איזנקוט במגעים עם המפלגות החרדיות, במקביל לשיחות עם הליכוד על הקמת ממשלת אחדות. בגוש שואפים להשביע ממשלה כבר בשבוע הבא, בין היתר מחשש שהתפתחות ביטחונית תשנה את תמונת המצב הפוליטית.

כחלק מהניסיון לצרף את המפלגות החרדיות, בגוש איזנקוט מתכוונים לשמור את תיקי הבריאות והשיכון ליהדות התורה ואת תיקי הפנים והדתות לש"ס.