יו"ר רע"ם חבר הכנסת מנסור עבאס צפוי להכריז במוצאי שבת או ביום ראשון כי חמאס הוא ארגון טרור.

ההכרזה הצפויה באה על רקע המגעים להרכבת הממשלה, כחלק מניסיונו של עבאס להשתלב בממשלה חדשה אם גוש האופוזיציה יצליח להקים אותה.

עבאס הגיב לדיווחים ומסר: "במוצאי שבת ישודר ריאיון שלי עם דנה ויס בחדשות 12, שבו אתייחס לסוגיית הגדרתו של חמאס. אני מבקש להתייחס אך ורק לדברים שאמרתי בריאיון, ולא לדברים אחרים המיוחסים לי".

יו"ר עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, ויו"ר הציונות הדתית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', תקפו את המהלך וקראו למנוע הקמת ממשלה שתישען על רע"ם.

"מנסור עבאס לא גילה פתאום אחרי 3 שנים שמי שאנס, טבח, שרף, התעלל וחטף הוא ארגון טרור", כתב בן גביר. "מנסור עבאס יודע מה זה 'תקייה' ויודע שמותר באיסלאם לשקר בשביל להשמיד את מדינת ישראל, והוא גם יודע שליברמן, בנט ואייזנקוט ימכרו את מדינת ישראל בשביל שלטון".

בן גביר הוסיף: "הוא שקרן, לא מאמינים לו. זהו תמרון פוליטי דוחה - צעד אחד אחורה כדי להתקדם שלושה צעדים קדימה, אל קודש הקודשים של קבלת ההחלטות בישראל". הוא האשים את איזנקוט ש"מוכן לקנות את ההצגה ולהפקיר את ביטחון ישראל בשביל הכיסא. חרפה. נילחם בכל הכוח לסכל את הקמת ממשלת החורבן הזאת".

סמוטריץ' טען כי עבאס מוכן לומר את מה ששותפיו האפשריים רוצים לשמוע כדי לקבל עמדות כוח: ""מי שיתרשם מההכרזה ה'דרמטית' של מנסור עבאס על חמאס - ארגון טרור, פשוט לא מכיר את עבאס ואת השיטה של האחים המוסלמים. שיטת ה'תקייה' שמבוססת על הסתרה ונכונות לשקר ולומר כל דבר שהצד השני רוצה לשמוע כדי לקבל את עמדות הכח הרצויות".

הוא האשים את יו"ר רע"ם כי מטרתו היא לפגוע בישראל מבפנים: "עבאס רוצה להיכנס לממשלה כדי לחסל את ישראל מבפנים ובשביל זה הוא יגיד כל שקר שיבקשו ממנו. אסור ליפול למלכודת הזו ולהקים ממשלת אסון שתישען על אויבי ישראל".

אמש (חמישי) העביר עבאס מסר לראשי גוש האופוזיציה ולפיו רע"ם לא תימנע בהצבעה על הקמת ממשלה בראשות גדי איזנקוט. לפי דיווח בחדשות 12, עבאס הבהיר כי תמיכת המפלגה מותנית בהיענות לדרישותיה.

"אל תבנו על הימנעות רע"ם", אמר עבאס לפי הדיווח. "או שנצביע בעד הקמת הממשלה תמורת הדרישות שלנו, או שנצביע נגד. לא נשב בחיבוק ידיים".

אם איזנקוט יזדקק לקולות רע"ם כדי להשביע את הממשלה, יהיה עליו להגיע להסכמות עם המפלגה גם אם היא תישאר מחוץ לקואליציה.

לפי הדיווח, בשבת האחרונה הביעו בכירים ברע"ם וברשימה המשותפת נכונות לספק רשת ביטחון להקמת ממשלה בראשות איזנקוט, במטרה להביא לסיום כהונתו של בנימין נתניהו כראש הממשלה. בשיחות סגורות עם מקורביו הביע אז עבאס ביטחון שתקום ממשלה חדשה שלא בראשות נתניהו.

בתחילת החודש הציג איזנקוט מתווה להקמת ממשלה שתתבסס תחילה על ארבע המפלגות הציוניות בגוש שלו. לפי המתווה, מפלגות נוספות יוכלו להצטרף בהמשך אם יקבלו את עקרונות היסוד שהציב. בכך השאיר איזנקוט פתוחה את האפשרות להקים ממשלת מיעוט בתמיכת המפלגות הערביות מבחוץ.

בימים האחרונים מתמקדים בגוש איזנקוט במגעים עם המפלגות החרדיות, במקביל לשיחות עם הליכוד על הקמת ממשלת אחדות. בגוש שואפים להשביע ממשלה כבר בשבוע הבא, בין היתר מחשש שהתפתחות ביטחונית תשנה את תמונת המצב הפוליטית.

במסגרת הניסיון לצרף את המפלגות החרדיות, בגוש איזנקוט מתכוונים לשמור ליהדות התורה את תיקי הבריאות והשיכון ולש"ס את תיקי הפנים והדתות.