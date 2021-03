7 ברנז'ה: 'הצל' הגיע לטייל ביצהר יואב אליאסי מטייל בשומרון ומגיע ליצהר, בני משפחת תורג'מן, האב הרב דוד, הבת רוחמה בן יוסף והבן עקיבא על במה אחת. 7 ברנז'ה. יהונתן גוטליב - ערוץ 7

צילום: צבי סוכות יואב אליאסי בצימר נף הארץ ביצהר דמות מעניינת טיילה השבוע בשומרון והגיעה ליצהר. מדובר ביואב אליאסי, 'הצל', שטייל עם אחיו בשומרון באמצע השבוע. מי שאירח אותו הוא צבי סוכות, העוזר המסור של ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן. סוכות שיכן את האחים אליאסי בצימר המפנק שלו ביישוב יצהר - "נוף הארץ". ההופעות חזרו על פי התו הירוק, במדור 7 ברנז'ה בחרנו להתמקד בהופעה מעניינת במיוחד; ראש ישיבת דימונה, הרב דוד תורג'מן, התייצב יחד עם בנו, הזמר עקיבא תורג'מן ובתו, הזמרת רוחמה בן יוסף, על הבמה. תורג'מן הבן התרגש כשחזר להופיע מול קהל אמיתי ושיתף את עוקביו ברשתות החברתיות: "התרגשות מיוחדת לדבר ולהביא לבמה את הפיוטים ואת התמהיל המיוחד ממנו צמחתי אני,

ובעצם צמחה גם המוזיקה שאני יוצר היום". View this post on Instagram A post shared by עקיבא (@akiva.official) כבר סיפרנו לכם במדור 7 ברנז'ה שהמאפרת והבלוגרית החרדית חני וינברגר מתכוננת להשיק מותג איפור חדש. תחזיקו חזק, כי השבוע זה קרה. וינברגר ניצלה את החזרה המסויימת לשגרה, והשיקה את המותג CHANI VAINBERGER אליו הוצמדה הסיסמה "כי אין מושלמת, יש שלמה". את מי ראינו שם שאלתם? וינברגר התייצבה עם כל משפחתה לערב החגיגי, ובנוסף נבחרת בלוגריות ומשפיעניות הגיעו להשקה. בין השאר נצפו: אורית שוהם, עדי בורג, ביתיה מנחם, רחלי גרוס, כרמית גודינגר, זהבי חיימוביץ', שרי יהל, פייגי קרויזר, מימי ביננשטוק, רותי ברג, רותי הופמן, ניקול שרון, יעל יעקובי, ענהאל שמואלי, ענהאל חג'ג', ברכי גרניצקי, צביה בלאק וחני מרגי. צילום: יהודית ויסברג משפחת וינברגר משיקה במדור 7 ברנז'ה מרגישים היטב את עונת החתונות הקצרה שנפתחה עם הסרת ההגבלות ועד חג הפסח. אושריאל בן עמרם, יועץ התקשורת של המועצה האזורית בנימין, התחתן עם בחירת ליבו מורן בביאן מרשות הצעירים בעיריית ירושלים ומיוזמות פארק נחל זמרי בפסגת זאב. השניים התחתנו ביקב פסגות, כשאת החופה ערך הרב מרדכי נגארי, רבה הספרדי של מעלה אדומים. במעמד החופה השתתפו ראש מועצת בנימין ישראל גנץ וראש עיריית מעלה אדומים בני כשריאל, כאשר בשבע ברכות לקחו חלק רב קהילת שבות אריאל בעיר אריאל הרב אבנר בן יוסף, רב קהילת בית יצחק בפסגת זאב הרב דוד שלם, והרב שמעון פלולי ראש כולל בין הזמנים במעלה אדומים. צילום: פרטי ישראל גנץ מברך בחתונה של אושריאל בן עמרם עוד נצפו: ראש ישיבת "מאמר מרדכי" הרב מרדכי רפאלי, נמשנה לראש עיריית אריאל אריק דושי, אנשי מועצת בנימין - הדובר יהודה עמרני, עוזר ראש המועצה אחיה פרנסיס ומנהלת קידום עסקים שרון קליף. בנוסף, הרב רפי קופטרשוך ראש אולפנת בנ"ע פסגת זאב לשעבר, אריק בן שמעון מ"טלמון-בן שמעון תקשורת", אלינתן בן דיין דובר ח"כ אוסנת מארק ואלירן מזוז בעלי להקת "מזוזיקה לאירועים" שהגיע כאורח לכבוד החתן והרשים עם תיפוף לפנתיאון. את המוזיקה ערך די ג'יי עודדי שאולי ועל הצילומים הופקד עמוס לוזון. מזל טוב! צילום: קובי דוברז החתן, הכלה והחבר'ה של אם תרצו חתונה מרגשת נוספת השבוע עולה לכותרות מדור 7 ברנז'ה: יהודה שרבאני, רכז השטח של תנועת "אם תרצו" התחתן עם בת אל טרפלר, עורכת דין בסוכנות היהודית. השניים התחתנו מול חומות העיר העתיקה בירושלים. אם הכלה, רחל טרפלר הייתה אמונה על ארגון החתונה המרגשת. בחתונה האינטימית עקב מגבלות הקורונה, נכחו כל ראשי "אם תרצו", ובינהם: יו"ר התנועה מתן פלג, דאגלס אלטבף יו"ר הועד המנהל, אלון שוורצר ראש אגף מדיניות, הסמנכ"לית שיילה ברנסקי, איתן מאיר, טמיר ברעם, הדובר אודי טנא, ונוי בר כשהיא מלווה בבן זוגה אבנר נתניהו.