החיילים שלנו בשטח: נלחמים בהשתלטות על השטחים הפתוחים

מאז הוקם פורום ציון וירושלים בליכוד ראשי הפורום וחברי הקבוצה לקחו על עצמם להוביל את סוגיית המלחמה בהשתלטות על השטחים הפתוחים ביהודה ושומרון.

לאחר כשנתיים של עבודה הם מסכמים במאמר המערכת שפורסם בעלון היוצא לכלל מתפקדי הקבוצה המספר על מאחורי הקלעים של המאבק ומה הם מתכננים בהמשך:

"חברים יקרים – זה הכל בזכותכם: לפני כשנה וחצי נחשפנו בעמיחי לסוגיה סופר אסטרטגית לעתיד ההתיישבות. סוגיה שהציבור הכללי ואנחנו בתוכו לא נחשפנו אליה.

הבעיה: הרשות הפלסטינית פועלת להשתלט על השטחים הפתוחים ביהודה ושומרון במטרה לשלוט במקסימום שטח, ליצור טבעות סביב הישובים הישראליים ולמנוע את התרחבותם. יעד נוסף של הרשות הוא ליצור מחנק ותחושת מחנק לנוסעים בצירי התנועה ביהודה ושומרון בדרך של בניה 'על' הצירים – בדר"כ בשטחים שולטים מעל הצירים.

התחלנו לאסוף מידע ומודיעין ולהיכנס לעובי הקורה. נדהמנו ממה שגילנו. הוצאנו חומר ראשוני ואיתו הלכנו למקבלי ההחלטות - חברי כנסת ושרים בכירים בליכוד. ובמקביל פנינו לקצינים בכירים בצה"ל [בניהם אלוף פיקוד מרכז] שיתנו את חוות דעתם הביטחונית בסוגיה.

ניר ברקת: "סימטריה"

חבר הכנסת ניר ברקת הגיע לסיור ובעקבות מה שראה הוא תבע את המונח "סימטריה", לאמור: כשם שהישראלים בונים רק בישובים שלהם או בצמוד אליהם, כך גם הפלסטיניים יוכלו לבנות רק בכפרים שלהם או בצמוד אליהם ולא לבנת בשטחים פתוחים. ניר הכניס פרק שלם בנושא לתוכנית שלו ליהודה ושומרון. בפאנל שיזמנו בכנס מקור ראשון ביקשנו מניר לפתוח את הפאנל ולשאת דברים ברוח זו.

במקביל המשכנו להיפגש ולסייר גם עם: שר ההתיישבות צחי הנגבי, יו"ר הכנסת יריב לוין, שר הבט"פ אמיר אוחנה, סגן שר הבריאות יואב קיש, ח"כ דוד ביטן, ח"כ חיים כץ, ח"כ שלמה קרעי, ח"כ אבי דיכטר, ח"כ קטי שטרית ואחרים."

שר המודיעין מרים את הכפפה

"לפני 5 חודשים הגיע לסיור שר המודיעין [לשעבר] ח"כ אלי כהן. לאחר שנחשף לדברים ביקשנו ממנו שמשרדו יירתם לענין ויכין דו"ח מודיעיני מקצועי למקבלי ההחלטות בקבינט המדיני-בטחוני. השר כהן הרים את הכפפה מיד וכבר באותו סיור יצר קשר עם צוות משרדו שנרתם למשימה. צוות המחקר של המשרד בניהול המנכ"ל הגיע גם הוא לסיור בשטח ולאחר מכן, ישב על המדוכה תוך שיח שוטף ומקצועי אתנו. לאחר ארבעה חודשים נחתם הדו"ח תוך שהוא מפרט ממצאים מצמררים ועומד על כוונותיה הסמויות של הרש"פ בצורה מדויקת ונרחבת – תמצית ממצאי הדוח פרוסים כאן לפניכם.

הדוח הונח על שולחן הקבינט ונחשף בחדשות 12.

המשמעות של הדו"ח גדולה מאוד! לראשונה, מדינת ישראל הרשמית מתייחסת לפעילות הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון לרבות בשטחי A וB וקובעת כי הרשות הפלסטינית פועלת בגלוי, "ליצירת תנאים לחיבור עתידי בין המדינה הפלסטינית לאזורים בעלי רוב ערבי בשטחי מדינת ישראל [לגליל, לואדי עארה ולמשולש] ועם ההתיישבות הבדואית בנגב".

לחדד, נקודה אחת מרכזית ומשמעותית עולה מהדו"ח: הרשות הפלסטינית פועלת על מנת ליצור מדינה פלסטינית בתוך מדינת ישראל – מהנגב דרך יהודה וגוש עציון, דרך מזרח ירושלים והבקעה, דרך בנימין והשומרון בואכה הגליל התחתון והמשולש.

הדוח קובע את מטרת ההשתלטות: "פגיעה במפעל ההתנחלויות על ידי קטיעת רצף התיישבותי, יצירת מובלעות, והעמקה, ניתוק ובידוד של "התנחלויות מבודדות" ושחיקת עתודות הקרקע הסמוכות להתיישבות יהודית שעלולה לשמש להרחבתם".

הדו"ח קובע עוד שמטרת הפעילות הפלסטינית: "יצירת אילוץ על תנועה ישראלית במרחב... מפרוזדורי תנועה לנתיבים נשלטים ומנתיבים לצירים מאוימים. פעילות זו מוכוונת קודם כל לפגיעה במרקם החיים של ההתיישבות היהודית, אך בנוסף גם נועדה להקשות על היערכות ביטחונית במרחב".

בפרק ההמלצות ממליצים מומחי משרד המודיעין: "מהלכי הפלסטינים מתעלמים במכוון מהגדרות של שטחי C ,B ,A, על כן ההשתלטות בשטחי C מהווה בראייתו, המשך הגיוני למהלכיו 'המותרים' בשטחי A וB. לפיכך, אנו ממליצים כי כלל מהלכי ישראל יתוכננו בראיה שתכלול גם מעקב [ומענה] לפעילות הפלסטינים בשטחי A וB בדגש לאלו הסמוכות לשטחי C".

לסיכום: "עד היום, מדינת ישראל לא היתה 'על' מה שקורה בשטחים הפתוחים ביהודה ושומרון, "זה לא ברשימת הציי"חים של אף גורם" אמר לנו בכיר מאוד בקהיליית המודיעין.

לאחר עבודת מטה פוליטית ומקצועית של הפורום, יחד עם חברים רבים במפלגת הליכוד יש ניצנים של התפקחות במערכת הישראלית. אמנם זו גחלת קטנה וצריך להפיח בה רוח כדי שתבער ותביא להתפכחות כוללת – ודאי כשהליכוד באופוזיציה. יחד עם זאת, זה נדלק. זה מתחיל. יש קול ברור במערכת שמתריע. כעת על הקבינט לאמץ את המלצות הדוח ולהעביר החלטת קבינט דחופה.

ככל שנהיה יותר חזקים עם יותר מתפקדים כך נוכל להשפיע ולהוביל מהלכים משמעותיים

את המהלך הזה הובלנו מכוחכם ובזכותכם. פורום ציון וירושלים מונה כיום כ-1200 מתפקדים. בימים אלו אנחנו יוצאים למפקד רחב בהתיישבות. היעד שהצבנו לעצמנו: 2000 מתפקדים. יחד אתכם – אלו שהתפקדו כבר, נוכל להגיע לזה ולהמשיך לעשות טוב למען עם ישראל, למען ארץ ישראל וההתיישבות ולמען תורת ישראל והיהדות.

תתפקדו ותפקדו – זה חשוב! יצאנו לדרך ארוכה, להפוך לחלק בלתי נפרד מהנהגת המדינה. זו המטרה."

אנחנו, בע"ה, ממשיכים בכל הכח - זו רק ההתחלה.

