לאחר פרסום בערוץ 7 וביקורת ציבורית נרחבת, האירוע "כתיבה ככלי להתנגדות במלחמה", שתוכנן להתקיים בגלריה העירונית "המפעל" בירושלים, לא יתקיים בנכס העירוני ויועבר למתחם פרטי.

האירוע עורר ביקורת ציבורית נרחבת בעקבות תכניו והמרצים שהוזמנו להשתתף בו.

במודעת האירוע נכתב כי אחד המרצים ידבר על דוח שכתב נגד מדינת ישראל. על פי הפרסום, בדוח מואשמת מדינת ישראל בג'נוסייד וברצח עם, וחיילי צה"ל מואשמים בפשעי מלחמה וברצח תינוקות בהיקפים חריגים.

במודעות לקראת האירוע לא הוסתר הקו האנטי-ישראלי החריף, ולטענת המבקרים, מדובר בניצול של נכס עירוני לאירוע בעל מאפיינים פוליטיים קיצוניים.

ארגון בצלמו פנה לראש העיר ירושלים, משה ליאון, בדרישה למנוע את קיום האירוע.

מנכ"ל הארגון, שי גליק, מסר: "אין מקום לכנסים שמסיתים נגד חיילי צה"ל ומדינת ישראל בנכסים עירוניים. יתכבדו המסיתים ויקיימו את כנסיהם בביתם הפרטי או במימון האיחוד האירופי".

גם חברי מועצת העיר ירושלים, בהם סגן ראש העיר אריה קינג, אלדד רבינוביץ ויוסף חיים מועלם, דרשו לבטל את האירוע. לדבריהם, גלריה עירונית איננה המקום לקיים פעילות מהסוג הזה.

כאמור, בעקבות הפרסום בערוץ 7 והלחץ הציבורי, נמסר כי האירוע יועתק למיקום פרטי.