ח"כ אורית סטרוק: הפלסטינים כובשים לנו את הארץ

ח"כ אורית סטרוק, יו"ר שדולת ארץ ישראל בכנסת, השתתפה היום (שני) בסיור השדולה ועמדה מקרוב על הבנייה הפלסטינית הבלתי חוקית בשטחי C. "יש מלחמה על הארץ הזו. מי שנלחם בה זו הרשות הפלסטינית, שבהשקעה אדירה של כסף, כוח אדם, משאבים ויצירתיות מתקדמת צעד אחר צעד וחורשת את הארץ מתחת לרגליים שלנו באמצעות בנייה בלתי חוקית. מהצד השני של המלחמה יש דממה. זו מלחמה במעמד צד אחד שבה נכבשת הארץ שלנו", מאשימה סטרוק בראיון לערוץ 7. לדבריה, הממשלה היא שמביאה למצב הבעייתי. "אין שום צורך בהסכם מדיני כדי לסגת מארץ ישראל וכדי להקים מדינה פלסטינית. מספיק הסכם קואליציוני שבו מחליט שר הביטחון שהוא לא נלחם את המלחמה הזו, ראש הממשלה לא נלחם את המלחמה כשהוא לא מוציא מכרזים ומצמצם את אישורי הבנייה". "מדינת ישראל לא עושה כלום, למרות שזו פעם ראשונה בתולדותיה שיש הסכם קואליציוני שכתוב בו שחייבת להיות מערכה על שטחי C. הסעיף הזה בהסכם לא מקויים ואף אחד מחברי הקואליציה מימין לא דורש את קיומו", היא מוסיפה. סטרוק מתייחסת גם להלוואה הישראלית לפלסטינים ומזועזעת מהמהלך. "שמענו שלישראל יש אינטרס לחזק את הרשות הפלסטינית בהיבט הכלכלי וראינו כבר מה הרשות הפלסטינית עשתה עם הכסף הזה שמדינת ישראל נתנה לה. היא תמשיך לכבוש את שטחי C מתחת לרגלינו, להגיש נגדנו בג"צים שמביאים לעקירת יישובים ושטחים חקלאיים ולממן טרור. זו גישה מוטעית ואנחנו קוראים לממשלת ישראל לא לחזק כלכלית את הרשות הפלסטינית, משום שזה יוצר מצב שאנחנו מחזקים אותם ומחלישים את עצמנו". המשפט שאמר ראש הממשלה בראיונות מוושינגטון לפיו 'לא תהיה ריבונות ולא יהיה סיפוח' מרתיח אותה. "זה שנפתלי בנט, שמחזיק מעצמו בתור אבי תוכנית הריבונות אומר שלא תהיה ריבונות ועוד קורה לה סיפוח זו בושה. אבל זה שהוא אומר שלא תהיה הקפאה ונכון לרגע זה יש הקפאה ולא נקבע מועד לאישור אותו מספר מצומצם של יחידות דיור. יש הקפאה, יש מכסות לאישורי בנייה ואני חושבת שמעשיו של נפתלי בנט הם שיקבעו". לבנט היא קוראת לעשות מעשים בשטח. "המעשה החמור שעשה בני גנץ שאישר 1,000 יחידות דיור על פי תכניות מתאר של הרשות הפלסטינית והבהיר שימשיך לעשות זאת מבלי לשאול עד אף אחד הוא בלתי נסבל. אנחנו יוצאים בקריאה שאם שר הביטחון יכול לקדם את הבנייה הפלסטינית בלי להתחשב בממשלה, אנחנו מצפים ממי שיכול לקדם את הבנייה בהתיישבות בלי להתחשב בבני גנץ".