ד"ר רות קבסה אברמזון, מייסדת ומנהלת תנועת "אימהות לישראל", התארחה באולפן ערוץ 7 וסיפרה כיצד קריסת העורף במלחמת לבנון השנייה הביאה אותה לשנות כיוון ולהקים תנועה רעיונית-אזרחית, הפועלת לחיזוק הזהות היהודית והחוסן הלאומי של מדינת ישראל.

"פתאום ראיתי את הכול קורס, ראיתי שהמדינה לא מנוהלת, העורף היה בבלאגן מוחלט. הייתה לי תחושת איימה", היא מתארת את נקודת המפנה שחוותה במהלך ניהול המתנ"ס בחצור הגלילית. במהלך חג סוכות, ערב פרוץ מלחמת חרבות ברזל, החליטה להקים את תנועת "אימהות לישראל", יחד עם נשים נוספות. "אנחנו רוצות לחזק את המדינה, פשוט לדאוג לילדים - להכין להם מדינה. כמו שהכנו להם סנדוויץ’, אני רוצה להכין להם מדינה".

לדבריה, המהלך הראשון של התנועה היה סמלי - החזרת ציון הלאום לתעודת הזהות. "מהרגע שמחקו לנו את סעיף הלאום, מחקו משהו בציבוריות הישראלית. ברגע שאתה לא מחובר למהות שלך, אז כל החלטה שאתה מקבל היא חסרה, פוגענית כלפי עצמך".

היא מרבה לדבר על חשיבות ה"זהות הרוחנית" כבסיס חיוני לחוסן לאומי. "הניתוק הזה שלנו מעצמנו הביא אותנו לאוסלו, להתנתקות. אין אומה שפויה בעולם שעושה את זה, אז למה אנחנו?"

לצד עיסוקה האקדמי - כתיבת דוקטורט על מנגנוני קבלת ההחלטות בשירות המדינה - היא מציינת את חשיבות החיבור לתוכן לאומי וייחודי. "אם אתה לא מסוגל להגיד 'אני מיישב את הארץ הזאת', אז בסוף אתה מגיע למצב שבגליל אין רוב יהודי. וזה דבר שאני אומרת אותו עם צמרמורת בכל הגוף".

לאחר שנחשפה לעומק הבעיה הדמוגרפית בצפון, הוקם על ידה "הפורום ליהוד הגליל", שמטרתו להחזיר את החזון הציוני לאג’נדה. "ידענו שהמצב מאוד רע, רוב אזרחי ישראל לא מבינים כמה המצב גרוע מבחינת התיישבות יהודית בגליל. אם אני לא יכולה להגיד 'יהוד הגליל', אז אני לא יכולה להגיד 'מדינת ישראל'. הגענו לקו האדום".

לשאלה מדוע בחרה בשם "אימהות לישראל", השיבה: "אם יש דבר אחד שרק אימא מקנה לילד - זה את הזהות שלו. אם אתה לא יודע מי אתה ואתה יוצא לעולם, אתה 'מכופכף' מכל כיוון. וזה מה שקורה למדינה שלנו".

התנועה כוללת כיום גם רווקות ואף גברים, אך לדברי קבסה אברמזון, זהו קול נשי מסורתי שהחברה הישראלית זקוקה לו. "האימא היא זאת שמקנה את התורה. הקול הזה שצריך להדהד פה במדינה".