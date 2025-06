היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה פרסמה הבוקר (ראשון) חוות דעת חריפה שכתב המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גיל לימון, לקראת ישיבת הממשלה שבה תעלה ההצעה לפטרה.

בחוות הדעת נכתב כי "ההצעה מבקשת לשנות את כללי המשחק, תוך ניסיון ברור להתאימם להפסקת כהונתה של היועצת המכהנת, ומשרתת את הצרכים הפוליטיים הרגעיים של הממשלה".

לגבי ביטול חובת ההתייעצות עם הוועדה, נכתב: "קשה להבין מהו ההיגיון העומד בבסיס ביטול חובת ההתייעצות עם ועדה מקצועית-ציבורית אשר נועדה להבטיח את עצמאות מוסד היועץ המשפטי לממשלה".

על פי ההצעה, שהובאה לאישור הממשלה, ניתן יהיה להדיח את היועמ"שית לא רק לאחר היוועצות בוועדת האיתור שמינתה אותה - אלא גם לאחר שימוע בפני ועדת שרים מיוחדת. ועדת השימוע תורכב מנציגי כל מפלגות הקואליציה, למעט יהדות התורה, שהודיעה על תמיכתה בפיזור הכנסת.

בראש הוועדה יעמוד השר עמיחי שיקלי, והחברים בה יהיו השרים בצלאל סמוטריץ', איתמר בן גביר, גילה גמליאל ומיכאל מלכיאלי.

המסמך ששלח לימון קובע עוד כי ההצעה "לוקה בפגמים מהותיים, הליכיים ומהותיים כאחד, וכוללת שורת פגמים משפטיים היורדים לשורש ההליך".

בין היתר, מתייחסת חוות הדעת גם למגמה רחבה יותר: "נשמעים לבקרים דיווחים על ניסיונות להחליש את שומרי הסף, יוזמות שונות להגברת הפוליטיזציה בשירות הציבורי... מדינת ישראל עברה מתרבות של 'it is not done' של מינויים פוליטיים, לתרבות של 'it is done now' של נורמות שאינן נורמות. כיום אפילו אין ניסיון להסתיר את הכוונה למנות אנשי שלומם של הדרג הפוליטי".

עוד נכתב: "מדובר בפגיעה קשה בעצמאות מוסד היועץ המשפטי, במעמדו וביכולתו לפעול למען שלטון החוק, באופן חופשי ומקצועי, וללא מורא מפני פיטורים שרירותיים".

חוות הדעת מסכמת: "ההחלטה לוקה בפגמים מהותיים המצדיקים את ביטולה, שכן היא תוביל לפוליטיזציה של תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, בניגוד לעקרונות יסוד של שלטון החוק במדינה דמוקרטית".

שר המשפטים יריב לוין הגיב: "היא בניגוד עניינים". השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב: "הגב' גלי בהרב-מיארה מוזמנת להעלות בשימוע לפני הפיטורין את כל הערותיה ביחס להליך המתקיים. הערותיה על ההליך יישמעו בפני ועדת השרים שתדון בעניינה בלב פתוח ונפש חפצה".