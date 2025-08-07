נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התייחס הלילה (חמישי) לנושא תוכנית הגרעין האיראנית והביע עמדה תקיפה כלפי כוונה אפשרית של איראן לשוב ולהעשיר אורניום.

לדבריו, בתקופת כהונתו הצליחה ארה"ב למנוע עימותים נוספים במזרח התיכון בזכות המדיניות הקשוחה מול איראן. "הצלחנו לעצור מלחמות במזרח התיכון כשמנענו מאיראן להשיג נשק גרעיני", אמר.

הוא הוסיף אזהרה ברורה למשטר בטהרן, ואמר, "היא יכולה להגיד שהיא עומדת להתחיל הכול מההתחלה - אבל זה דבר מאוד מסוכן עבורה לעשות, כי אנחנו נחזור ברגע שהיא תתחיל. אני חושב שבאיראן מבינים זאת".

מוקדם יותר השבוע אמר טראמפ בתשובה לשאלה של כתב האם הוא תומך בשליטה ישראלית מלאה על רצועת עזה: "ובכן, אני לא יודע מה ההצעה. אני יודע שאנחנו נמצאים שם עכשיו ומנסים לדאוג שאנשים יקבלו אוכל. כפי שאתם יודעים, 60 מיליון דולר ניתנו על ידי ארצות הברית לאחרונה כדי לספק מזון, והרבה מזון, למען תושבי עזה, שלא מסתדרים כל כך טוב עם נושא המזון".

הנשיא הדגיש את שיתוף הפעולה עם ישראל ומדינות ערביות נוספות באזור במסגרת המאמצים ההומניטריים.

"אני יודע שישראל תסייע לנו בכך מבחינת הפצה, וגם בכסף. יש לנו גם את המדינות הערביות שיסייעו לנו בכך מבחינת הכסף ואולי גם בהפצה. זה מה שמעסיק אותי".