משרד החינוך מרחיב את תוכנית "מכינה לחיים" במטרה לשדרג את שנת י"ב, ולהעניק לתלמידים כלים חשובים להתמודדות עם החיים הבוגרים.

לאחר פיילוט מוצלח בשנה שעברה, התוכנית צפויה להתפשט לכ-200 בתי ספר ברחבי הארץ, עם גידול משמעותי של פי 2.8 בשנה אחת בלבד.

המכינות מותאמות באופן ספציפי לכל מגזר, וכוללות מודלים גמישים: חודש מרוכז, סדנאות שבועיות או רצועות שנתיות.

התוכנית כוללת נושאים כמו זהות אישית וקהילתית, חינוך פיננסי, בריאות נפשית ופיזית, הכנה לשירות צבאי, התמודדות עם התמכרויות, מניעת התמכרויות, ויכולת קבלת החלטות.

השר יואב קיש ציין כי המכינות לא רק מוסיפות תוכן לשנת י"ב, אלא גם משנה את משמעותה. במקום למהר לסיים את הלימודים, התלמידים עוצרים כדי לדבר על נושאים חשובים כמו זהות, כיוון ולקיחת אחריות. המהלך הזה מהווה חלק ממדיניות משרד החינוך להעצים את הנוער ולהכינו לא רק מבחינת לימודים, אלא גם לחיים הבוגרים.

בין היתר, התוכנית כוללת שיתוף פעולה עם צה"ל ומערכת הביטחון, במטרה להכין את התלמידים לשירות משמעותי. מדובר במהלך חינוכי עמוק שמכין את התלמידים לא רק לבחינות, אלא גם לחיים בעידן המודרני, בו נדרשים כישורים רבים ומגוונים.