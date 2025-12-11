המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, ד"ר גיל לימון, פנה למשרד החינוך והתריע כי אין לאשר את העלאת המימון עבור תלמידי ישיבות מחו"ל ללא פיקוח הדוק והסדרה מלאה, מחשש לעקיפת הדין הקיים בנוגע לחייבי גיוס.

על פי דיווח של תמר אלמוג ברשת ב', לימון הבהיר במכתב ליועצת המשפטית של משרד החינוך כי במצב הקיים לא ניתן להבחין מהו חלקם של תלמידים שאינם אזרחים ואינם חייבים בגיוס, לעומת אלו שכן מחויבים בגיוס אך עשויים להיות ממומנים במסלול עוקף.

כיום עומדת תמיכת המדינה בתלמידי חו"ל על 85% מהתמיכה לה זכאים תלמידים ישראלים. המהלך המוצע, אותו מבקש משרד החינוך לקדם, נועד להעלות את שיעור המימון לרמה של 95% או 100%.

לימון טען כי ללא הפרדה ברורה בחשבונות הדיווח, עלולה התמיכה להוות מימון עקיף של מסרבי גיוס, בניגוד לפסיקות בג"ץ. לדבריו, אישור התקצוב החדש ללא הסדרה משפטית עלול להיחשב כעקיפת הדין הקיים בנושא.

מדובר בשינוי תקציבי של מיליוני שקלים, לנוכח העובדה כי עשרות אלפי בחורי ישיבות מוגדרים כתלמידי חו"ל ואינם נכללים כיום במסגרת החובה לשירות צבאי או לאומי.

אמש פרסמה היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, חוות דעת נפרדת ובה הזהירה כי חוק הגיוס שמתגבש בימים אלה מחייב שינוי עומק מהותי, ובכללו קביעת סנקציות אישיות ואפקטיביות כלפי מי שאינו מתגייס.