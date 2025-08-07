מ"פ הנדסה בחטיבה 401, רב-סרן נ’, על הלחימה דובר צה"ל

כוחות צוות הקרב של חטיבה 401, בפיקוד אוגדה 162, ממשיכים לפעול בעומק שכונת דרג' תופאח שבצפון רצועת עזה, במסגרת מבצע נרחב נגד תשתיות טרור של ארגוני הטרור ברצועה.

לוחמי החטיבה, בשיתוף כוחות יהל"ם, חשפו תוואי תת-קרקעי באורך של כקילומטר. מרבית המנהרה, שנמצאה במרכז השכונה, הושמדה.

במהלך הפעילות חוסלו עשרות מחבלים, הושמדו פירי מנהרות ונפגעו מבנים צבאיים ששימשו את ארגוני הטרור.

במהלך הסריקות בשטח, אותרו אמצעי לחימה רבים, בהם משגרי רקטות, אקדחים ותחמושת. בנוסף, נחשפו משגר וקני שיגור שהוסתרו בשטח בית קברות בשכונה.

מצה"ל נמסר כי כוחות פיקוד הדרום ממשיכים לפעול ברחבי רצועת עזה נגד תשתיות הטרור, במטרה להגן על אזרחי מדינת ישראל.

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל