היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, פרסמה היום (ראשון) חוות דעת בנוגע לגיוס מאות אלפי חיילי מילואים לטובת הרחבת הלחימה ברצועת עזה.

בהרב-מיארה ציינה כי הצעד "מעורר קשיים משפטיים" בשל חוסר השוויון בנטל בין אוכלוסיות, אך הדגישה שאין מנוס ממנו בשל המצב הביטחוני.

הממשלה צפויה לאשר הארכת גיוס המילואים, שתאפשר הוצאת עד 430 אלף צווי גיוס לחיילי מילואים עד 30 בנובמבר 2025. הצו מקנה לצה"ל אפשרות לזמן את החיילים לכל אורך התקופה, בהתאם למגבלות שהוגדרו.

על פי תוכנית צה"ל, כיבוש העיר עזה צפוי להימשך לפחות חצי שנה. בתוך שבועיים יחל פינוי אוכלוסייה מהעיר אל המרחב ההומניטרי במואסי, תהליך שיימשך כחודש וחצי לפני תחילת התמרון הקרקעי.

בצה"ל נערכים להכנסת סיוע הומניטרי מוגבר - מספר המשאיות יוגדל מכ-300 לכ-1,200, יבוצעו הצנחות מהאוויר, וייבנו מתחמי חלוקה נוספים.

בחודש הקרוב יגויסו כוחות אוגדה 146, ובהמשך תצטרף אוגדה 98. בסך הכול יפעלו בעזה שש אוגדות: 162, 36, 98, אוגדת עזה, 99 ו-146. על פי ההערכות, באוקטובר 2025 יכתר צה"ל את העיר, ויחל תמרון קרקעי מלא במידה ולא יחול שינוי במצב הביטחוני או במשא ומתן.