היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב־מיארה, מתריעה בחוות דעת רשמית נגד הצעת החוק להקמת "ועדת חקירה ממלכתית-לאומית" לבדיקת מחדלי השבעה באוקטובר.

במסמך שגובש במשרדה והועבר לשר המשפטים, מובעת התנגדות חד משמעית להצעה, תוך הצגת שורת נימוקים משפטיים וחוקתיים חמורים.

עמדת היועמ"שית נגד הוועדה

לפי היועמ"שית, מדובר בהצעה "בעלת מאפיינים פרסונליים", שתוכננה כך שתתאים למידותיה של הממשלה הנוכחית, ותחתור תחת עקרונות יסוד של מערכת שלטונית תקינה.

עוד נכתב כי ההצעה נעדרת מנגנוני אי תלות, מקצועיות ושקיפות - המתחייבים מוועדת חקירה ממלכתית.

בנוסף, נכתב, ההצעה מקודמת ללא עבודת מטה מקצועית מסודרת ותוך עקיפה בוטה של פסיקת בג"ץ, שהורה לממשלה לבחון הקמת ועדת חקירה בלתי תלויה.

בחוות הדעת נכתב עוד כי ההצעה עלולה להביא לשיבוש של ממש במימוש תכלית החקירה, ואף "לשיתוק" מלא של עבודת הוועדה.

לסיכום נכתב: "הצעת החוק חותרת תחת התכלית בעלת החשיבות יוצאת דופן, של חקר האמת והפקת לקחים מלאים ביחס לאירועי השבעה באוקטובר והמלחמה שפרצה בעקבות אירועים אלו".

"המתווה המוצע רצוף פגמים מהותיים, שלא יאפשרו להגיע לחקר האמת, ולמעשה יסכלו את האפשרות לחתור לכך. הוועדה שמוצע להקים עתה נעדרת המאפיינים הבסיסיים לוועדת חקירה ממלכתית - עצמאות, מקצועיות ואי תלות".

"גם מבחינה תהליכית", הוסיפה בהרב מיארה לסיום, "מדובר בהצעת חוק שמשמשת כלי להתגברות על הצו על תנאי שהוצא בנושא כנגד הממשלה, תוך עיצוב מנגנון של ועדת חקירה בתנאים נוחים לממשלה, לקראת בדיקת אחריותה על-ידי הוועדה".

שר התקשורת שלמה קרעי הגיב: "לא ניתן ליועמ"שית המודחת ולחבר מרעיה לחמוק מוועדת החקירה. כתב המנדט מפחיד אותם, ועדת חקירה שלא בשליטתם מטריפה אותם. בְּזֹאת נִבָּחֵן. חֵי מִיָּארָה אִם יִהְיֶה כָּאן צֶדֶק וּמְשִׁילוּת כִּי אִם בַּהֲקָמַת וַעֲדַת חֲקִירָה מַמְלַכְתִּית לְאֻמִּית עַל אַפָּהּ וְעַל חֲמָתָהּ. על משקל דברי יוסף לאחיו מפרשת השבוע: 'בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ חֵי פַרְעֹה אִם תֵּצְאוּ מִזֶּה כִּי אִם בְּבוֹא אֲחִיכֶם הַקָּטֹן הֵנָּה'".