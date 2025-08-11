בשבת האחרונה נעצרו למעלה מ-350 מפגינים בלונדון שמחו נגד החלטת בריטניה לאסור את פעילות הארגון הפרו-פלסטיני Palestine Action.

איתי גלמודי מארגון Stop the Hate UK מספר לערוץ 7 מלונדון מדוע הגדרת הארגון כגוף טרור כה חשובה. "מדובר בארגון שמאל קיצוני עם השפעות אסלאמיסטיות ברורות, שלא בוחל בתקיפה של עמותות, עסקים של יהודים, כל מי שמזדהה עם ישראל.

הם תקפו בנייני ממשל, הם תקפו בסיס צבאי, הם השביתו שני מטוסי הרקולס ולאחר מכן הוגדרו כארגון טרור בבריטניה. מדובר על ארגון מהזן הנחות ביותר, אנשים שמהדהדים באופן תדיר דיסאינפורמציה של איראן ופרופגנדה של חמאס והם כמובן לא שוחרי שלום כפי שהם מנסים להציג את עצמם", מציין גלמודי.

הוא מודה שבקהילה היהודית הופתעו לטובה מגל המעצרים שביצעה המשטרה נגד תומכי ארגון הטרור. "זה שינוי מרענן ומבורך שהמשטרה סוף כל סוף אוכפת את החוק. ליהודים שהסתובבו בבריטניה בשנתיים האחרונות זה לא עניין של מה בכך. צריך להבין שהאנשים האלה מנסים להיעצר ולאתגר את הרשויות. הם חושבים שאם ייעצרו בכמות מספקת - הרשויות לא יעמידו אותם לדין. אנחנו מקווים שהרשויות ומשטרת לונדון יעמדו בלחץ ויגישו נגדם כתבי אישום".

לשאלה עד כמה יהודים חוששים ללכת ברחובות לונדון כיום הוא משיב "הקהילה פה היא חזקה מאוד, ציונית ומבוססת. יש כאן ארגון ששומר על הקהילה ומוריד את הרמת הסיכון אבל יש גם התקפות על אנשים פרטיים בקהילה שלנו על בסיס יומיומי. כל אחד מרגיש היום בנוח לתקוף יהודים ואנחנו רואים את זה ברחוב. זו בעיה שמדירה שינה מעיניהם של קברניטי הקהילה".

אחד הצעדים שמרגיז במיוחד את יהודי בריטניה הוא כוונת ראש הממשלה הבריטי קיר סטארמר להכיר במדינה פלסטינית. "אני חושב שנחצו פה קווים בכל רמה אפשרית כולל מבחינה דיפלומטית. מה המסר שהעביר ראש ממשלה בריטניה? שאם ייחטפו מספיק אזרחים וימררו את חיי האזרחים של ישראל אז יתנו להם מדינה? זה המסר שבריטניה, צרפת ושאר המדינות האחרות שולחות לחמאס.

מבחינתנו, שום דבר לא השתנה. עד שהפלסטינים לא יכירו במדינת ישראל כמדינה שיש לה הזכות להתקיים לצידה של מדינה פלסטינית, ועד שהחטופים יחזרו הביתה אין בכלל על מה לדבר. הייתי מציע לראש ממשלת בריטניה להתאמץ יותר ולאפשר את שחרור החטופים במהרה, או לכל הפחות, ביקור של הצלב האדום אצל החטופים שלנו שמוחזקים כבר קרוב לשנתיים במרתפי חמאס. בזה ממשלת בריטניה הייתה צריכה להתעסק. במקום זה הם משחקים על חשבון מדינת ישראל ומנסים לרצות על הגב שלנו את ההמון האיסלאמיסטי שצועד במאות אלפיו ברחובות. אנחנו פה כדי להגיד עד כאן, יש גבול, התבלבלתם. סדר הדברים הנכון הוא שהחטופים יישחררו, חמאס יתפרק מנשקו ורק אז אפשר יהיה לדבר על מדינה פלסטינית כן או לא. אנחנו בכלל לא שם", מדגיש גלמודי.

אין לו ספק שהמהלך של ראש ממשלת בריטניה נועד להרגעת ביקורת קשה מצד תומכי האסלאם. "קיר סטארמר לא התעורר אתמול בבוקר והחליט שבא לו שתהיה מדינה פלסטינית. יש פה כניעה להמון קולני וכוחני. יש פה מסר לא נכון שבריטניה שולחת גם לאסלאמיסטים בתוך בריטניה וגם לחמאס. אנחנו נצטרך להתמודד עם ההשלכות ההרסניות שיהיו להצהרה האומללה הזו של ממשלת בריטניה. מנסים להרגיע כאן את הלחץ על חשבון היהודים. ראינו את זה קורה לאורך ההיסטוריה. סטארמר לא המציא שום דבר חדש".