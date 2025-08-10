הזמרת פרנציסקה קוסמן משיקה את הסינגל החדש "Kiviti Hashem" ("קיויתי השם"), המוקדש לרווקים ורווקות בקהילות היהודיות המחפשים את דרכם בעולם הדייטים. השיר יוצא לרגל ט"ו באב ומהווה עבורה נקודת ציון אמנותית משמעותית.

במהלך העשור האחרון, לצד יצירתה המוזיקלית, עוסקת פרנציסקה בהעלאת סוגיות חשובות בקהילה, בין היתר במסגרת הפודקאסט שלה. "לאורך השנים בפודקאסט שלי, אני תמיד חוזרת לנושא אחד: האתגר של הרווקים והרווקות בקהילות הדתיות שלנו", היא מסבירה.

"השנה החלטתי לתת לכאב הזה קול - פשוטו כמשמעו. החלק שלנו, הנשואים, הוא להעלות מודעות, להקשיב לכאב ולסייע ככל שאפשר. 'קיוויתי השם' הוא תגובה אמנותית למציאות שאנחנו לא מדברים עליה מספיק".

לדבריה, השיר אינו נכתב מחוויה אישית אלא מתוך תחושת הזדהות עם תחושות של בדידות וחוסר נראות. "רווקים שומרי מצוות מחכים, מקווים ולעתים קרובות מרגישים בלתי נראים בעולם הדייטים", היא אומרת, ומדגישה כי השיר נוצר כמחווה לאלה המנווטים בין אמונה, ציפיות קהילתיות וחיפוש אחר אהבה.

פרנציסקה, בת 32, היא אם לשלושה המופיעה בפני נשים בלבד. היא נולדה במוסקבה כבתו של הרב פנחס גולדשמידט, נשיא ועידת הרבנים באירופה, וגדלה ברוסיה עד גיל 15, אז עברה להתגורר בפילדלפיה.