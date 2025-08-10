בנט מגיב לדבריו של דרעי נגד הגיוס ללא קרדיט

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט התייחס בשיחה עם אנשי מילואים להתבטאותו של יו"ר ש"ס אריה דרעי לצעירים חרדים שלא להתגייס לצה"ל, ואמר כי מדובר במסר הפוגע במורל הלוחמים.

לדברי בנט, "ומה דרעי אומר פה? אל תתפתו לתת יד לאחים שלכם בשריון שנכווים, אל תתפתו לתת יד לאחים שלכם שביהלום שנכנסים למנהרות, אל תתפתו לתת יד למשפחות השכולות שאיבדו במלחמה הזאת את הבנים שלהם, אל תתפתו לפעול כדי להוציא את החטופים, אל תתפתו לעזור לאחיכם".

בנט הוסיף, "איך הבן אדם הזה נמצא בקבינט המלחמה? איך הממשלה הזאת מעיזה? הממשלה הבזויה הזאת מעיזה לשלוח אותנו ולתת לנו פקודות. זה כמו סכין בלב לשמוע את זה".

סיעת ש"ס הגיבה: "נפתלי בנט הנוכל מרעננה, שגנב את קולות הימין והקים ממשלה עם האחים המוסלמים והשמאל, מעז לדבר בשיא חוצפתו ויהירותו על 'סכין בלב'. בנט, הוא זה שתקע סכין בלב - שלקח קולות ימין והעביר אותם לשמאל".

"בנט, של נעליך מעל רגליך, כשאתה מעז לדבר על יו"ר ש"ס הרב אריה דרעי, שיושב מעל 30 שנה בקבינט המדיני בטחוני ופועל לילות כימים למען ביטחון ישראל, והציל בכך אלפי לוחמים ואזרחים".

בש"ס הוסיפו: "בנט, של נעליך מעל רגליך כשאתה מדבר על יו"ר ש"ס הרב אריה דרעי, שיזם והקים את בלוק הימין ושומר עליו במשך שנים, בניגוד אליך שהקמת ממשלה עם האחים המוסלמים ועם השמאל, ממשלה שלא העזה לפעול נגד הטרור ולחסל את ראשי החמאס, מחשש שרע"מ תפיל את הממשלה. איך הבנאדם הזה עוד מעז בכלל להראות את פרצופו בציבור?".

מאוחר יותר הגיב בנט: "ביד אחת חבר הקבינט דרעי שולח חיילים לסכן את חייהם בקרב ובידו השניה מטיף לסרבנות והשתמטות המונית. מי שלא יודע מה זה לא להירדם בלילה מפחד דפיקה בדלת, אינו יכול לשבת בקבינט מלחמה".