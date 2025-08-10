ביקור הרב לנדו בכלא ללא קרדיט

בכירי הרבנים החרדים התייצבו היום (ראשון) בשערי כלא 10 הצבאי, ונכנסו באישור לביקור אצל עריקים חרדים, בהם תלמידי ישיבות, שנעצרו בימים האחרונים.

ההחלטה של צה"ל לאפשר לרבנים הפועלים נגד גיוס לצה"ל להיכנס ולעודד עריקים המשתמטים משירות, עוררה ביקורת חריפה.

בתגובת צה"ל נמסר כי הביקור הראשון, ביום חמישי האחרון, של המנהיג הליטאי הרב דוב לנדו, בוצע ללא סמכות, "הכנסת הרב ביום חמישי האחרון לבית הכלא הצבאי נעשתה שלא בסמכות".

בצה"ל הסבירו כי "על בסיס תקלה זו התייצבו גם היום רבנים בשערי הכלא ודרשו להיכנס לביקור העצורים. על מנת להימנע מעימותים מיותרים הוחלט לאפשר את כניסתם לפנים משורת הדין".

עוד נמסר מצה"ל כי "בעקבות המקרים, צה"ל ביצע תחקיר מעמיק ויפעל לוודא כי נהלי בסיס הכליאה הנוגעים לביקורים הכלואים נאכפים בצורה שוויונית ומלאה, וכי אירועים מסוג זה לא יישנו".