המשנה לנשיא העליון, השופט נעם סולברג, הוציא הערב (ראשון) צו ביניים המונע מהממשלה להדיח את היועצת המשפטית לממשלה או למדר אותה מהליכי קבלת ההחלטות. הצו ניתן במסגרת עתירות שהוגשו נגד צעדים שננקטו נגדה.

סולברג כתב: "החלטת הממשלה על פיטורי היועצת המשפטית לממשלה לא תיכנס לתוקף, על כל המשתמע מכך, עד למתן החלטה אחרת".

עוד הוסיף: "לא יחול בתקופה זו כל שינוי בסמכויות היועצת; בסדרי העבודה הנוהגים בינה לבין הממשלה; במעמדן הנורמטיבי של חווֹת הדעת של הייעוץ המשפטי והחלטות רשויות התביעה; ולא יוכרז על מחליף או ממלא מקום".

החלטת השופט סולברג

סולברג התייחס להחלטת השר שלמה קרעי לעובדי משרדו להתעלם מהייעוץ המשפטי של בהרב מיארה וכתב כי "התנהלות שר התקשורת בענייננו - חמורה; סותרת מוּשׂכּלות יסוד באשר לשלטון החוק. הדברים אף מקבלים משנה תוקף, בהתחשב בכך שהשר הורה לעובדי משרדו לנהוג כאמור. תוקפן של חוות הדעת של הייעוץ המשפטי לממשלה - בעינו עומד".

עם זאת השופט דחה את הבקשה ל"ביזיון בית המשפט" נגד השר קרעי, "טרם בּשלה העת לנקיטת הליכים לפי פקודת הבזיון", כתב סולברג.

קרעי הגיב: "כבוד השופט סולברג טועה טעות גדולה. התנהלות היועמ"שית לשעבר נגד הממשלה והתנהלות בית המשפט העליון בניגוד גמור לחוק היא החמורה כאן. הכל חייבים בכיבוד החוק ומרות הדין, גם שופטי בג"צ וגם היועמ"שית לשעבר. החוק קובע במפורש כי לממשלה הסמכות הבלעדית למינוי והדחת היועץ המשפטי וכך הממשלה פעלה. הוראתו של השופט כי החלטת הממשלה אינה תקפה עד לביקורת שיפוטית חורגת מן הדין וסותרת את לשון החוק במפורש".

הוא הוסיף: "אסור לאפשר את המשך המציאות האבסורדית בה הייעוץ המשפטי לממשלה פועל בניגוד גמור לתפקידו ומסכל כל צעד והחלטה של הממשלה לה תפקידו לייעץ. הממשלה קבעה פה אחד כי תפקידה תם - זו זכותנו וסמכותנו החוקית".

יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני הגיב: "מי שלא הבין אז את מה שמרן הרב אלישיב זצוק"ל אסר על מועמד שהתבקש להתמנות לבית המשפט העליון - הגיע עכשיו השופט סולברג עם הכיפה הסרוגה והוכיח קבל עם ועולם, שאין לאדם שומר תורה ומצוות, מקום בבית המשפט העליון".

בתוך כך, בג"ץ ידון בעתירות נגד הדחת הדחת היועצת המשפטית לממשלה ב-3 בספטמבר בהרכב מורחב של תשעה שופטים.

בשבוע שעבר אישרה הממשלה פה אחד את פיטורי היועצת, אלא שבג"ץ קבע כי הפיטורים לא ייכנסו לתוקף עד הכרעתו בעתירות המתנהלות נגד המהלך.

השופטים שידונו בעתירות הם הנשיא יצחק עמית, המשנה לנשיא סולברג, דוד מינץ, יוסף אלרון, יעל וילנר, עופר גרוסקופף, אלכס שטיין, גליה כנפי-שטייניץ וחאלד כבוב.