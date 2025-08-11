שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיב היום (שני) לרשימת החיסול שפרסמה איראן הכוללת בכירים בצמרת המדינית והביטחונית של ישראל.

בין השמות שצוינו ברשימה נמצאים ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון ישראל כ"ץ, הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר, מפקד חיל האוויר אלוף תומר בר והרב הצבאי הראשי תת אלוף הרב אייל קרים, עליו נכתב "מבשר רצח העם".

השר כ"ץ הגיב עם איום לעברו של מנהיג איראן, עלי חמינאי, "אני מציע לדיקטטור האיראני חמינאי שכשהוא יוצא מהבונקר שירים מידי פעם מבט לשמיים ויקשיב טוב לכל זמזום. משתתפי 'חתונה אדומה' מחכים לו שם".

הרשימה האיראנית צילום: ללא קרדיט

בסוף החודש שעבר שיגר כ"ץ איום נוסף לעברו של חמינאי במהלך ביקור יחד עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ומפקד חיל האוויר בבסיס חיל האוויר רמון.

הוא אמר: "אני רוצה להעביר מפה מסר ברור לדיקטטור חמינאי: אם תוסיף לאיים על ישראל, ידנו הארוכה תגיע שוב לטהרן ובעוצמות גדולות עוד יותר - והפעם גם אליך אישית. אל תאיים פן תפגע".