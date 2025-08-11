ראש הממשלה בנימין נתניהו הכריע לסגור את האפשרות בפני עסקה חלקית להשבת חטופים, כך דווח בחדשות 12.

על פי גורמים בסביבתו, נתניהו יהיה מוכן לנהל משא ומתן רק בתנאים שישראל תקבע לסיום המלחמה, ורק אם יוחזרו כל החטופים. עד אז, לא ישתף פעולה כלל בתהליך משא ומתן.

בסביבת השר בצלאל סמוטריץ' הביעו הערב שביעות רצון מהדיווח לפיו נתניהו קיבל את עמדתו שאין לבצע עסקאות חלקיות, אלא לפעול עד להכרעה ולניצחון במינימום זמן ומקסימום עוצמה.

עם זאת, גורמים בכירים בסביבתו העריכו כי סמוטריץ' ידרוש מנתניהו לעמוד בפועל מאחורי הדברים.

כזכור, סמוטריץ' היה השר היחיד שהצביע נגד תוכנית ראש הממשלה לכיבוש העיר עזה, מאחר שנתניהו סירב לתת אור ירוק לפעולה שתימשך ברצף. "אם לא הולכים לכיבוש מלא ועושים את זה רק בשביל עסקה, אז זה לא שווה. אולי עדיף את תוכנית הרמטכ"ל", אמר.

במוצאי שבת אמר סמוטריץ' כי איבד את האמון שראש הממשלה נתניהו יכול ורוצה להוביל את צה"ל לניצחון והכרעה.

"ראש הממשלה והקבינט נכנעו לחולשות, נתנו לרגש לנצח את השכל והחליטו שוב לעשות עוד מאותו דבר, ולצאת למהלך צבאי שתכליתו אינה הכרעה, אלא רק הפעלת לחץ על חמאס כדי להביא אותו לעסקת חטופים חלקית, תוך אמירה ברורה שאם חמאס יסכים לעסקה, גם אנחנו נסכים לעצור שוב, לסגת שוב, לאפשר לו להתאושש ולהתחמש שוב. וחוזר חלילה, ככה לא מכריעים, ככה לא מחזירים חטופים, ככה לא מנצחים מלחמה", הדגיש.