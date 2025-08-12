מעצר השב"חים בנצרת דוברות המשטרה לוחמי מג"ב צפון ושוטרי המחוז הצפוני פעלו הלילה (שלישי) בעיר נצרת במסגרת פעילות ממוקדת למניעת עבירות שהייה בלתי חוקית. הכוחות הגיעו למבנה בעיר ואיתרו בו 28 שוהים בלתי חוקיים, לצד כמות מסחרית של סחורה שזהות בעליה אינה ידועה. עוד באותו נושא: תקדים משטרתי נגד הלנת שב"חים

שוהה בלתי חוקי מעזה נלכד בסופר ברמת גן בהמשך הפעילות, איתרו הכוחות דירת מסתור נוספת ובה 11 שוהים בלתי חוקיים, וכן דירה שלישית בה נמצאו שלושה נוספים. בסך הכול נעצרו 42 שוהים בלתי חוקיים תושבי עזה בשלוש דירות שונות בעיר. כלל העצורים והסחורה שנתפסה הועברו להמשך חקירה בתחנת נצרת. במשטרה ציינו כי לוחמי מג"ב צפון ושוטרי המחוז הצפוני ימשיכו לפעול בנחישות ובמקצועיות לסיכול עבירות שהייה בלתי חוקית בכל זמן ובכל מקום.

