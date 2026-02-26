4 שוהים בלתי חוקיים בתא המטען דוברות המשטרה

לוחמי מג"ב עוטף ירושלים סיכלו היום (חמישי) ניסיון הברחת שוהים בלתי חוקיים לתוך תחומי הקו הירוק.

במהלך פעילות שגרתית של לוחמי מג"ב ולוחמי המעברים במחסום המנהרות, סימנו הכוחות לרכב שהעלה את חשדם לעצור לבדיקה בצד הדרך.

נהג הרכב התעלם מהוראות השוטרים והמשיך בנסיעה מהירה בניסיון לחצות את המחסום. הלוחמים ביצעו פעולת חסימה נחושה סמוך ליציאה מהמחסום, שהביאה לעצירת הרכב ומעצר הנהג.

עם עצירת הרכב, ערכו הלוחמים סריקה יסודית במכונית. להפתעתם, בתוך תא המטען (הבגאז') איתרו הכוחות ארבעה חשודים, שוהים בלתי חוקיים, שניסו להסתנן לישראל תוך סיכון חייהם בתנאי הסתרה קשים.

הנהג, תושב ביתר עילית, בן 47, נעצר בחשד להסעת שוהים בלתי חוקיים וסיכון ביטחון הציבור. ארבעת השב"חים נעצרו במקום.

מהמשטרה נמסר כי "לוחמי משמר הגבול ימשיכו לפעול בנחישות לאיתור שוהים בלתי חוקיים ומסיעיהם, תוך הפעלת כלל האמצעים המבצעיים העומדים לרשותם, במטרה לשמור על ביטחון הציבור ולמנוע פגיעה בסדר הציבורי ובחוק".