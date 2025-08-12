אילנה נחום, בת 60 ואם לשבעה ממעלה אפרים, היא האישה שנהרגה אתמול (שני) בתאונה קטלנית בכביש 505, סמוך ליישוב. בתאונה היו מעורבים שלושה כלי רכב.

היא עבדה כקופאית בסופר בצומת הבקעה. "היא התייחסה לעבודה שלה באופן הכי רציני שיש, בעיקר בגלל החיילים שהיו עוצרים שם והיא הייתה נותנת להם שירות", סיפר ל-ynet חתנה, אביחי בדש. "היא תמיד אמרה שכשהיו מגיעים אוטובוסים של חיילים היא עשתה הכול מהר כדי שיספיקו לקחת מה שרצו. היא הייתה אישה כולה צניעות, ענווה וחיוך. היא אף פעם לא כעסה ולקחה כל דבר בחיוך וצחוק".

פראמדיק מד"א חיים רצאבי וחובשי רפואת חירום במד"א שי אייגנר ובראה רייאן סיפרו אתמול: "מדובר בתאונת דרכים מזעזעת במעורבות 3 כלי רכב. כשהגענו למקום התאונה הייתה המולה רבה והרס משמעותי לכלי הרכב. ראינו שמונה פצועים מתהלכים לעברנו, ואישה כבת 50 כשהיא לכודה בתוך רכבה, מחוסרת הכרה".

הם הוסיפו כי "תוך פעולות החילוץ של הכבאים, ביצענו בדיקות רפואיות והבחנו שהיא ללא דופק, ללא נשימה וסובלת מחבלה רב מערכתית קשה מאוד. לצערנו, לא נותר לנו אלא לקבוע את מותה במקום. צוותים נוספים של מד"א בשיתוף כוח הרפואה של צה"ל העניקו טיפול רפואי לכלל הפצועים הנוספים, בהם צעיר כבן 20 במצב בינוני, שהיה בהכרה וסבל מחבלה קשה בראשו. בסיום הטיפול הראשוני, פינינו ארבעה מהפצועים לבתי החולים כשמצבם קל ובינוני. ארבעה פצועים נוספים פונו על ידי כוחות של הסהר האדום לשטחי הרשות".

רב רשף אופיר לוי, מפקד המשמרת בכבאות והצלה, סיפר: "עם ההגעה למקום האירוע נגלתה לנו זירה קשה ומורכבת של תאונת דרכים במעורבות שלושה כלי רכב. לאחר הערכת מצב ראשונית במקום, זיהינו מספר פצועים, וכן לכודה באחד הרכבים. מדובר בתאונה עם פגיעות קשות מאוד, ועקב כך החילוץ היה מורכב וארך זמן ממושך. תוך כדי פעולות החילוץ אפשרנו מרחב עבודה לצוותי הרפואה, ואלה קבעו את מותה".

אמונה יהודית דאנינו צילום: ללא קרדיט

זמן קצר קודם נהרגה הנערה אמונה יהודית דאנינו מכרמי קטיף, בתאונה קטלנית בכביש 3552 סמוך ליישוב אדורה שבהר חברון.

אמונה יהודית היא בתם של מרים וגד דאנינו. הלווייתה התקיימה אמש בבית העלמין בבני דקלים, והמשפחה תשב שבעה ברחוב התירוש בכרמי קטיף.

היא נהרגה מפגיעת משאית. חובשים ופראמדיקים של מד"א איתרו אותה בזירה ללא סימני חיים, עם חבלה רב מערכתית, ונאלצו לקבוע את מותה.

פראמדיק מד"א אלעד פס סיפר, "כשהגענו למקום ראינו את הולכת הרגל שוכבת במרכז הכביש כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם חבלה רב מערכתית. ביצענו בדיקות רפואיות, אך הפציעה הייתה קריטית ונאלצנו לקבוע את מותה במקום".