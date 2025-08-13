שר התחבורה של צרפת, פיליפ טבארו, הודיע בפוסט שפרסם ברשת החברתית X כי פקח טיסה בנמל התעופה שארל דה גול בפריז, שאמר לטייסי אל על בקשר "Free Palestine", הושעה מתפקידו.

לדבריו, נפתח נגד הפקח הליך משמעתי, ו"העונש חייב להתאים לחומרת המעשה".

התקרית אירעה שלשום, זמן קצר לאחר המראת טיסת אל על מפריז. פקח הטיסה פנה בקשר לטייסי החברה והשמיע את הקריאה הפוליטית, מה שהוביל את הצוות לדווח על המקרה החריג להנהלת אל על.

מאל על נמסר בתגובה כי "החברה רואה בחומרה את האירוע שהתרחש אמש, שבמסגרתו פקח טיסה צרפתי פנה אל הטייס בצורה שאינה מקצועית ואינה הולמת. אנו פועלים בנושא מול הרשויות בישראל שמצויות בקשר עם הרשויות בצרפת".

מדובר במתקפה אנטישמית שנייה בשבוע האחרון נגד חברת התעופה הישראלית אל על, זאת לאחר שביום חמישי האחרון כתובות גרפיטי אנטישמיות רוססו על משרדי החברה בעיר פריז, ובין היתר נכתב "חברת רצח עם".

בנוסף, הושלך צבע אדום לעבר המבנה. בעקבות האירוע, הוחלט בשלב זה שלא להשאיר צוותי חברה בעיר, והטיפול בנוסעים הועבר לחברות תעופה אחרות.

מהחברה נמסר כי "המקרה אירע בעת שהמבנה היה ריק מאדם ולא נשקפה סכנה לעובדי החברה. אנו רואים את המקרה בחומרה, ופועלים לטיפול בנושא מול הרשויות ובהנחיית הגורמים המוסמכים".

עוד נמסר מאל על: "אל על נושאת את דגל ישראל על זנב מטוסיה בגאווה, ומגנה כל סוג של אלימות, בפרט כזו על רקע אנטישמי".