ח"כ אוהד טל (הציונות הדתית) תקף היום (רביעי) בנאום חריף שנשא במליאת הכנסת את פעילות הקונסוליה הצרפתית בירושלים - והאשים את ראשיה בהפרת החוק הישראלי, עידוד פעילות בלתי חוקית, והצדקת טרור.

טל הציג נתונים מתוך תחקיר של מרכז JCAP המעידים לדבריו על הפרת החוק הישראלי והבינלאומי. "ראשי הקונסוליה הצרפתית מעבירים למעשה את כתב האמנה שלהם לא לנשיא מדינת ישראל, אלא לאבו מאזן ברמאללה", האשים.

בנאומו הוא הדגיש את האבסורד: "הם מקבלים מגוון הטבות - חניות קונסולריות, אבטחה ורישיונות - ומשתמשים בהן כנגד מדינת ישראל. הקונסוליה מעורבת במימון בנייה בלתי חוקית, תמיכה ב-BDS, ואף אחד מעובדיה נתפס כשהוא מנסה להבריח נשק לאויבינו".

טל חשף אירוע השקת ספר שנערך בקונסוליה לכבוד המחבלת ליילה ח'אלד: "זו הצדקת טרור בלב ירושלים. זאת מחבלת שחטפה מטוסים והפכה לסמל עולמי של טרור".

דבריו של טל מגיעים על רקע מתיחות גוברת סביב הנציגות. כזכור, בשבוע שעבר נחשף ב-N12 כי הצרפתים פנו למשרד החוץ בבקשה לתגבר את אבטחת הקונסוליה, וזאת בתגובה לסיור עבודה פרלמנטרי שערכו ח"כים במקום יחד עם ארגון JCAP כשבמהלכו ח"כ טל התעמת עם אנשי הקונסוליה.

בעוד הצרפתים ניסו לצייר את הפיקוח כ"פעולה עוינת", בפועל מדובר היה בסיור שהתקיים כחוק לאחר דיונים בכנסת.

בתגובה לניסיון הצרפתי למנוע את עבודת הפיקוח על גוף הפועל בניגוד לחוק בבירה הגיבו בלשכת ח"כ טל שהוא "עשה את עבודתו הפרלמנטרית בתוך ירושלים. לעמוד מחוץ לקונסוליה ולצלם זה נחשב התקפה?".

את נאומו במליאה סיכם טל בדרישה להכפיף את הקונסוליה לשגרירות בתל אביב או להעבירה לרמאללה, וחתם בפנייה ישירה בצרפתית: "Jérusalem est la capitale d’Israël (ירושלים היא בירת ישראל). על כבודה של ירושלים, הבית הזה לא ימחל".