חברת אל על יוצאת נגד כוונת משרד התחבורה לאפשר לחברת התעופה ההונגרית Wizz Air להקים בסיס פעילות קבוע בישראל - מהלך שצפוי להוזיל עלויות במחירי הטיסות.

במכתב שנשלח לראש הממשלה בנימין נתניהו ולשרת התחבורה מירי רגב, הביעה החברה התנגדות חריפה למהלך, אותו כינתה "צעד קיצוני" ו"תקדים מסוכן".

המכתב המלא

המכתב, שנחתם על ידי מנכ"לית ויו"ר הדירקטוריון של אל על, טוען כי המהלך צפוי לפגוע פגיעה מהותית בחברות התעופה הישראליות ולגרור השלכות שליליות על החוסן הלאומי וביטחון הציבור הישראלי בטיסות מישראל ואליה.

לדברי אל על, החברות הישראליות נושאות בעול כלכלי וביטחוני כבד, בעוד שחברות זרות נהנות מפטור מחלק מהדרישות, מה שמוביל לאי-שוויון תחרותי הפוגע בשוק המקומי. עוד ציינה החברה כי במהלך תקופות חירום, החברות הזרות הפסיקו לפעול בישראל, בעוד שהחברות הישראליות המשיכו להפעיל את הגשר האווירי למדינות העולם.

המהלך, שצפוי לאפשר ל-Wizz להלין צוותים בישראל, להפעיל טיסות רבות יותר ולהוזיל עלויות, מצטרף לשורת שינויים נוספים שמקדמת רגב בענף התעופה.

באל על מזהירים כי הקמת בסיס פעילות נוסף בנתב"ג תחריף את מגבלות הקיבולת ותפגע בזכויות החברות המקומיות, בשל מחסור בסלוטים ודרישות רגולציה בינלאומיות.

לפי התכנון, מנכ"ל Wizz צפוי להגיע לישראל כבר בחודש הבא לצורך קידום המהלך מול הגורמים הרלוונטיים.

משרד התחבורה מסר השבוע כי "בהנחיית השרה רגב ומנכ"ל המשרד, משרדנו בוחן את הסוגיה, במטרה לשפר את השירות לאזרחים, לעודד את התחרות ולהוביל להוזלת מחירים. הבחינה שוקלת בתוכה את כלל ההיבטים המקצועיים והמשקיים, לרבות השפעת המהלך על הצרכנים, על רמת המחירים, על התחרות בענף ועל פעילות חברות התעופה הישראליות. לנגד עינינו עומדים שיפור השירות והרחבת האפשרויות לציבור הנוסעים, תוך שמירה על איזון ראוי בין עידוד תחרות שתורמת להוזלת מחירים לבין תמיכה ביציבותן של החברות הישראליות. החלטה תתקבל לאחר בחינה מעמיקה של הנתונים, בשיתוף כלל הגורמים הרלוונטיים".