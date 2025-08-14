השר עמיחי אליהו (עוצמה יהודית) אמר הבוקר (חמישי) בראיון לגלי צה"ל כי על מנת לנצח במלחמה נדרשים סיכונים, גם כאשר מדובר בחיי החטופים.

"בשביל לנצח צריך לקחת סיכונים", אמר אליהו, "הכוחות המיוחדים של הבריטים היו אומרים 'המעז מנצח' - יש סיכון שאנחנו לוקחים במלחמה ויש סיכון לחיי החטופים".

הוא הוסיף כי מטרת הלחימה היא להגיע ל"ניצחון מלא" שיכלול התיישבות יהודית ברצועת עזה. "עזה תהיה כמו תל אביב", הצהיר.

לפני כשבועים השר אליהו עורר סערה לאחר שקרא ברדיו 'קול חי' להגדיר את החטופים כשבויים, והבהיר כי הטיפול בהם צריך להיעשות רק לאחר הכרעת ארגון הטרור חמאס. "צריך להגדיר את החטופים כשבויים. בשבויים מתעסקים רק בסיום הניצחון. קודם צריך להכריע את החמאס".

הוא תקף את הגישה לפיה יש להציב את החזרת החטופים כמשימה ראשונה במעלה, ואמר, "אני חושב שהמשימה היא לא 'קודם כל החטופים' והגמגום הזה גורם לכך שהם תקועים שם".

לדבריו, "ברגע שישראל תחיל ריבונות על רצועת עזה, יהיה טוב גם ליהודים וגם לערבים. נרוויח ביטחון ושקט. במקום שיש התיישבות יהודית יש ביטחון. עזה היא ארץ ישראל ויש שם גם בית כנסת עתיק".