תקציב הביטחון לשנת 2026 יעמוד על 112 מיליארד שקלים. כך נקבע הלילה (שישי) בתום דיונים מרתוניים שנערכו בין משרד הביטחון לבין משרד האוצר.

הסכום שנקבע נמוך משמעותית מהדרישה המקורית של מערכת הביטחון, שעמדה על כ-140 מיליארד שקלים.

לצד ההסכמה על התקציב השנתי, הכריע ראש הממשלה כי בעשור הקרוב תקציב הביטחון יוגדל בסכום כולל של 350 מיליארד שקלים. מדובר בתוספת רחבת היקף שאינה חלק מהתקציב השוטף לשנה הקרובה.

שר הביטחון ישראל כ"ץ החליט לבצע את ההתאמות בתקציב באמצעות הורדת היקף המילואים מ-60 ל-40 אלף בשנה - דבר שיצמצם את היקף שירות המילואים באופן משמעותי. שר הביטחון ינחה את צה"ל להכין תוכניות ולהיערך בהתאם לקביעתו להורדת היקף המילואים. במידה ויתוקן החוק כך שיחייב 36 חודשי שירות בסדיר - יתווספו עשרת אלפים ימי שירות בשנה של חיילי סדיר.

בנוסף, סוכמה חבילה תקציבית על סך כ-725 מיליון ש"ח שתתפרס על פני שלוש שנים, שתיתן מענה לחיזוק מרכיבי הביטחון ביהודה ושומרון - לרבות מיגון הניוד, סלילת כבישים ונתיבים, הקמת בסיסי צה"ל ביו"ש וכן פרויקטים בגבול המזרחי.

שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר: "נמשיך לפעול בנחישות לביצור צה"ל ולמתן מענה מלא לצורכי הלוחמים ולהפחתת הנטל על אנשי המילואים - כדי להבטיח את ביטחון מדינת ישראל בכל חזית".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הוסיף: "אני מברך את מערכת הביטחון על הסיכומים. אנחנו מקצים תקציב עתק להתעצמות הצבא השנה, אך גם כזה שמאפשר לנו להחזיר את מדינת ישראל למסלול של צמיחה והקלה על האזרחים".

הממשלה צפויה לאשר בשעות הקרובות את תקציב המדינה כולו לשנת 2026, לאחר שורת סיכומים שהושגו מוקדם יותר עם משרדי החינוך, השיכון, הרווחה, התיירות, הכלכלה, הנגב והגליל, המשרד לשירותי דת, המשרד לשוויון חברתי והמשרד לשיתוף פעולה אזורי.

לפי המתווה שסוכם, אם תקציב הביטחון יחרוג מהיקף היעד שנקבע על ידי משרד האוצר, יבוצע קיצוץ רוחבי בכלל משרדי הממשלה, לרבות אלו שכבר הגיעו להסכמות תקציביות, וזאת לצורך מימון החריגה.