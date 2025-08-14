הרמטכ"ל, אייל זמיר, השתתף הערב (חמישי) בטקס חילופי מפקד המכללות הצבאיות והתייחס למתיחות עם שר הביטחון.

"הניצחון בשדה הקרב אינו תלוי רק בעוצמה הצבאית, אלא גם בלכידות הבין-מדרגית. הקשר בין הדרג המדיני לדרג הצבאי הוא ציר מרכזי לביטחון. אמון הדדי ושיתוף פעולה הם המפתח להצלחה. רק כך נבטיח הכרעה - וגם את החוסן של המדינה ביום שאחרי", דברי זמיר.

הוא הוסיף כי "הפעולה ההתקפית ברצועה תביא למיטוט יכולותיו הצבאיות והשלטוניות של החמאס. המערכה תסתיים כאשר נבטיח את ביטחוננו ועתידנו".

זמיר וכ"ץ קיימו מוקדם יותר דיון בנוגע ליישום החלטת הקבינט לכיבוש העיר עזה. מדובר בפגישה הראשונה שלהם מאז העימות המתוקשר שלהם סביב שורה של מינויים שהשר טרם אישר. במפגש השתתפו גם מנכ"ל משרד הביטחון אמיר ברעם, סגן הרמטכ"ל, ראש אמ"ץ, ראש אמ"ן, ראש אג"ת, מתפ"ש ומפקדים נוספים.

כ"ץ אמר בתום הדיון "מדינת ישראל נחושה להכריע את החמאס בעזה, לשחרר את כל החטופים ולהביא לסיום המלחמה. צה"ל מגייס את כל הכוחות ונערך בעוצמה רבה ליישום החלטת הקבינט. נפעל כאגרוף אחד עד להשלמת המשימה".

המשבר בין כ"ץ וזמיר החריף לאחרונה סביב סוגיית השיבוצים בדרגת תת-אלוף בצה"ל. עוד לפני כן הייתה מתיחות בין זמיר לדרג המדיני על רקע החלטת הקבינט לכבוש את העיר עזה - החלטה שנעשתה בניגוד להמלצת צה"ל, שחשש מפגיעה בחיי החטופים.

בלשכת שר הביטחון ובלשכת הרמטכ"ל הביעו רצון לסיים את המשבר בהקדם, כדי לאפשר היערכות מבצעית לקראת התמרון הצפוי.

שלשום פורסם כי זמיר הגיע ללשכת שר הביטחון בעת שהיה בפגישה, במטרה לאשר את רשימת המינויים בצבא, אולם מזכירת השר לא אפשרה לו להיכנס. בצה"ל טענו כי מדובר בפגישה שתואמה מראש, אך נאמר לרמטכ"ל שהשר עסוק. בלשכתו של כ"ץ מסרו מנגד כי לשכת הרמטכ"ל עודכנה שהשר לא פנוי - וזמיר הגיע בכל זאת.