הרמטכ"ל בהדלקת נרות עם לוחמי חטיבת "החשמונאים" דובר צה"ל

צה"ל נערך לפתיחת קורס קצינים ייעודי ללוחמים חרדים, כך הודיע הערב (ראשון) הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, במהלך ביקור בחטיבת "החשמונאים" - החטיבה החרדית בצה"ל.

את ההצהרה מסר זמיר במהלך הדלקת הנר השמיני של חנוכה במחנה "תבץ", במעמד לוחמי ומפקדי החטיבה. הרמטכ"ל שיבח את החיילים ואמר כי שילוב החרדים במערך הלחימה הוא בעל חשיבות לאומית.

לדבריו: "לאחרונה הסתיים קורס המפקדים הראשון של מפקדי החטיבה, ובהמשך ייפתח גם קורס קצינים ללוחמים חרדים. אנו בונים דור פיקודי חרדי פורץ דרך שיוביל בכל הגזרות - זוהי הוכחה נוספת לכך שאתם, יחד עם כל לוחמי צה"ל, אתם המכבים של ימינו".

עוד אמר הרמטכ"ל: "הפעילות המבצעית של החטיבה בשנה האחרונה מוכיחה שניתן לשלב לחימה עם שמירה על אורח חיים חרדי. צה"ל הוא צבא העם, וחובתו להיות פתוח לכלל האוכלוסיות. אנו פועלים להרחבת שורות הצבא וגיוס חרדים כדי להבטיח את מוכנותנו מול אתגרי העתיד".

צה"ל רואה בחטיבת "החשמונאים" מרכיב חשוב במערך הלחימה, ובצה"ל פועלים להרחבת מסגרות השילוב עבור הציבור החרדי - כולל מסלולים מתקדמים לפיקוד ולתפקידי מפתח.