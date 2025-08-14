נשיא בית משפט השלום בראשון לציון, השופט מנחם מזרחי, דחה הערב (חמישי) את בקשת הפרקליטות להאריך את ההגבלות שהוטלו על יועץ ראש הממשלה יונתן אוריך במסגרת חקירת פרשת קטרגייט.

עוד נקבע כי בכפוף לערר שיוגש לעליון אוריך יוכל לחזור לעבודה עם נתניהו ביום שני הקרוב.

השופט מזרחי מתח ביקורת חריפה על המשטרה וכתב שלדעתו אוריך אינו עובד מדינה ולכן לא יכול להיות חשוד בעבירת שוחד: "אכן, החשוד יצק מים על-ידי ראש הממשלה, אך קרבה שכזו אין די בה כדי להכניסו אל תוך המשפט הפלילי, לפי העבירות בהן הוחשד", כתב.

לדברי השופט מזרחי, "בתיק קיימת אפליה מוזרה, בלתי מוסברת, חסרת כל היגיון: נציג היחידה החוקרת אישר שביחס לחשוד אלי פלדשטיין, לא חלים כלל תנאים מגבילים בתיק זה למעט איסור יציאה מן הארץ. פלדשטיין רשאי ליצור קשר עם כל המעורבים האחרים, לרבות עם ראש הממשלה, אך למרבה הפליאה מבקשים, שדווקא החשוד לא ייצור קשר עם ראש הממשלה או עם האחרים".

השופט ציין כי דו"ח השב"כ לא הוגש למרות שעברו ארבעה חודשים. כמו כן לא הוכח חשד סביר לניסיון לפגוע בביטחון המדינה. "יש סתירה פנימית בטענת המשטרה - אם הוא עבד לשפר את הדימוי של קטאר איך זה כוונה לפגוע בבטחון המדינה?".

השופט מזרחי גם חשף ציטוט מעדות נתניהו במשטרה: "נתניהו נשאל האם הוא היה מודע לכך שהחשוד עבד מול קטאר והשיב בשלילה. הוא הוסיף שגם אם כך הם פני הדברים, אזי 'אין בזה שום פסול, הרבה אנשים עובדים עם הרבה מדינות. קטאר היא לא מדינת אויב'. ראש הממשלה בתשאולו הוסיף שמכיוון שהחשוד אינו עובד ציבור, והוא לא ראה אותו ככזה, הוא יכול לעבוד במה שהוא רוצה".

ביום שישי שעבר תקף אוריך ברשת ה-X כתבה שפורסמה בעניינו בעיתון ידיעות אחרונות, וכינה אותה "מסולפת, שקרית, מעוותת וחד־צדדית".

לדבריו, הוא בחר שלא להגיב לפרסום "כי בניגוד לאחרים אני לא מתכוון לשבש הליכי משפט. כך נהגתי מהיום הראשון".

אוריך הוסיף: "חרטא. פייק מוחלט. כל כך הרבה פייק עד כדי כך שבנט השקרן רוכב עליו. בנאדם שהקים לראשונה בתולדות המדינה ממשלה עם האחים המוסלמים מטיף לי מוסר על קמפיין מונדיאל. שיהיה בריא וחד ספרתי כמו שהוא יודע".

בהמשך טען: "התפרסמו היום בידיעות דברים שלא הוצגו לי כלל בחקירות. נעצרתי פעמיים רק בגלל שרוצים למנוע מראש הממשלה את סמכותו ואחריותו למנות ראש שב"כ". לדבריו, "הדבר הנכון היחיד בכתבה זאת התמונה שלי עם ראש הממשלה שאני מתגעגע אליו ואוהב אותו מאוד על תרומתו למען המדינה ועתידה, ועל היותו מי שהוא: ביבי".

אוריך התייחס לראש הממשלה בנימין נתניהו ואמר: "עבור חלקים סהרוריים בשמאל הקיצוני ששורף את האסמים, זו מילת גנאי. הם מקנאים כי הם רצו אותו בצד שלהם. עבור רוב אזרחי ישראל זה מנהיג ענק שלא היה כדוגמתו. עבורי זה משפחה".

בסיום כתב לנתניהו: "חזק ואמץ, אל תירא ואל תחת. תשלים את המשימה בעזה - חיסול החמאס ושחרור כל חטופינו, כמו שאמרת לנו מהיום הראשון. אין ולא יהיה חמאס. אין ולא יהיה פחות מניצחון מוחלט. אל תספור את המלעיגים והמלעיזים. לֵךְ בְּכֹחֲךָ זֶה וְהוֹשַׁעְתָּ אֶת יִשְׂרָאֵל. עם שלם מאחוריך. גם אני. גם מרחוק".