סקר שערך מכון "לזר מחקרים" ומתפרסם הבוקר (שישי) בעיתון מעריב מעלה כי מפלגת הליכוד ממשיכה להוביל את המפה הפוליטית בעוד גוש האופוזיציה נחלש ומתקשה להשיג את מספר המנדטים הדרוש להקמת קואליציה, ללא המפלגות הערביות.

המתפרסם הבוקר מעלה כי גוש הקואליציה מתחזק במנדט ומגיע ל־50 מושבים בכנסת, לעומת 49 בסקר הקודם. מנגד, גוש האופוזיציה בשילוב מפלגות בנט ואיזנקוט עומד על 60 מנדטים (לעומת 61), בעוד המפלגות הערביות מקבלות יחד 10 מנדטים.

בתרחיש שבו מתמודדות מפלגה בראשות נפתלי בנט ומפלגה נוספת בראשות גדי איזנקוט מפלגת הליכוד נשארת הגדולה ביותר במפה הפוליטית עם 23 מנדטים.

מפלגתו של נפתלי בנט זוכה ב-21, הדמוקרטים ב-10, מפלגתו של איזנקוט ב-9, ש"ס ב-9 וישראל ביתנו גם כן ב-9.

יהדות התורה משיגה 7 מנדטים, עוצמה יהודית 7 יש עתיד 6, רע"ם 5, חד"ש-תע"ל 5, כחול לבן 5 ומפלגת הציונות הדתית מקבלת 4 מנדטים.