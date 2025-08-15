סוכות לאחר הסיור במקום ללא קרדיט

בשלוש השנים האחרונות בלבד נרשמו למעלה מ-250 אירועי טרור לעבר נהגים יהודים בציר 60 מסביבת בית ספר ערבי ליד הכפר לובאן והיישוב עלי.

הנתונים נחשפים היום (שישי) בשיתוף עם מוקד הביטחון של מועצה אזורית בנימין.

יו"ר ועדת חוץ וביטחון לענייני יו"ש, ח"כ צבי סוכות, סייר השבוע במקום יחד עם רבש"ץ היישוב עלי צבי שור, ופנה למנהל האזרחי בדרישה להרוס את מבנה בית הספר.

לדברי ח"כ סוכות, "במהלך הסיור ראינו במו עינינו את הקרבה הבלתי נתפסת בין 'בתי הספר לטרור' לבין ציר הנסיעה המרכזי ביהודה ושומרון. מדובר במוקד אלימות רציף שהוביל ליותר מ־250 אירועי יידוי אבנים בשנים האחרונות, וכל זה במרחק של כמה צעדים בלבד מכל נהג יהודי שנוסע כאן. אין שום הסבר הגיוני להמשך קיומם של מבנים כאלה במיקום הזה".

עוד הוסיף, "‏השביל האחורי, שדרכו תלמידים מגיעים לשפת הכביש תוך פחות מחמש שניות, הוא פתח לטרור ולפגיעה בחיי אדם. גם הצבא, שפועל כאן במסירות רבה, לא יכול להיות נוכח 24 שעות ביממה בכל נקודה. האחריות שלנו היא להסיר את האיום הזה מן השורש, ולא להסתפק בפתרונות זמניים שדוחים את הבעיה, בגדרות או בכל פלסטר אחר".

סוכות הודה למזכיר היישוב עלי אבידן בית יעקב, לרבש"צ, ולנציג מטה התושבים אורי עזיזה, "שהעלו בפני את הבעיה החשובה שבע"ה בהקדם האפשרי נוכל לבשר על פתרונה ועל הריסת בית הספר. אסור שנמשיך לאפשר לתשתיות טרור כאלה לשבש את החיים של אזרחי מדינת ישראל. הריסתם תעביר מסר חד וברור למחבלים בכל רחבי יהודה ושומרון - דמם של אזרחי ישראל איננו הפקר".