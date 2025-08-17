היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב מיארה, הגישה הערב (ראשון) את תגובתה לבג"ץ בעתירות שהוגשו נגד שר המשפטים יריב לוין, לאחר שהורה להחליף את מנעולי לשכתו ולמנוע ממנה גישה אליהם כפי שנהגה לאורך השנים.

בתגובתה ציינה בהרב מיארה כי מאז תחילת כהונתה המשיכה את הנוהג הקיים מזה לפחות עשור, לפיו היועץ המשפטי לממשלה וצוותו עושים שימוש במתחם משרדים בקריית הממשלה בתל אביב, הכולל את לשכות שר המשפטים ומנכ"ל המשרד, בימים שבהם אינו מאויש.

תגובת היועמ"שית המלאה

לדבריה, השימוש נעשה בתיאום עם לשכת השר והמנכ"ל, כאשר היא עצמה ישבה בלשכת שר המשפטים ואנשי לשכתה בשאר המשרדים במתחם. "רק לאחר החלטת הממשלה, ובקשר ישיר אליה, התקבלה החלטה חד-צדדית, ללא כל הסבר, בדבר נעילת משרד השר", כתבה בהרב מיארה.

היועצת הדגישה כי האירוע המתואר סותר צווים שיפוטיים שניתנו על ידי בג"ץ, ובפרט הוראה הקובעת שאין לשנות את מסדרי העבודה הקיימים. עוד הוסיפה, "דומה שתכליתו היא ניסיון לפגוע במעמדה של היועצת המשפטית לממשלה ובעבודתה המקצועית".

מוקדם יותר הגיש לוין תגובה חריפה לבג"ץ בפרשת המנעולים והבהיר כי לשכתו בתל אביב היא לשכה השייכת לו בלבד.

לוין ביקר את סדרי העדיפויות של בית המשפט העליון וטען כי הוא עוסק בנושאים שוליים במקום בסוגיות מהותיות של זכויות אזרח.

"היו ימים בהם סוגיות שבליבת זכויות האזרח עמדו בראש סדר העדיפויות של בית המשפט. אבל אלו ימים אחרים," אמר לוין. לדבריו, בעוד שוועדת הבדיקה לעניין הרוגלות - שהוקמה כדי לבדוק חשדות חמורים לפגיעה בזכויות האזרח - משותקת בצו בג"ץ שלא ממהר לאפשר לה לפעול, הרי שבקשות שאין בהן דחיפות ושהן בבחינת "זילות מוחלטת של בית המשפט" זוכות להתייחסות מיידית.

שר המשפטים אף מתח ביקורת על ההחלטה להקצות לנושא זה הרכב מורחב של תשעה שופטים: "העובדה שתשעה שופטים של בית המשפט העליון נדרשים לעניין זה היא דבר שעוד ילמד כאחד האירועים המוזרים בתולדות המשפט".