תיעוד מתקיפת חוליית המחבלים דובר צה"ל

כוחות אוגדה 99 תקפו הלילה (ראשון) חוליית מחבלים חמושה של חמאס שפעלה סמוך לבית החולים אל-מעמדאני שבמרחב זיתון במרכז רצועת עזה.

לפי הודעת צה"ל, כלי טיס של חיל האוויר, בהכוונת חטיבת האש (990) הפועלת תחת אוגדה 99, זיהה את החוליה ותוקף אותה בזמן שהצטיידה בנשק והשתמשה במתחם בית החולים כמחסה.

בצה"ל הדגישו כי חמאס ממשיך לנצל באופן ציני את בתי החולים ברצועה לצורכי טרור, תוך סיכון האוכלוסייה האזרחית.

עוד נמסר כי טרם התקיפה ובמהלכה ננקטו צעדים לצמצום הפגיעה האפשרית באזרחים, בהם שימוש בחימוש מדויק, תצפיות מהאוויר ומידע מודיעיני נוסף.

"צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חמאס ולהסיר כל איום על אזרחי מדינת ישראל", נכתב בהודעה.