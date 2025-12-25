הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, השתתף בכנס השנתי של חטיבת המחקר באגף המודיעין, שנערך השנה תחת הכותרת "מביטים קדימה".

באירוע נכחו גם ראש אמ"ן, אלוף שלומי בינדר, מפקד חטיבת המחקר, תת-אלוף אופיר מזרחי-רוזן, וכן מפקדי החטיבה בסדיר ובמילואים.

בדבריו בפני משתתפי הכנס עמד הרמטכ"ל על השינויים והתהליכים שהחטיבה וצה"ל כולו עוברים לאחר השבעה באוקטובר. "פעלנו בשנתיים האחרונות בכל המימדים ואנחנו נמצאים בתקופת מעבר חיונית ובתפנית מערכתית".

הוא הדגיש: "המערכה עדיין לא הסתיימה, כל הזירות פעילות ועוד נכונו לנו אתגרים רבים כדי להגן על מדינת ישראל ואזרחיה. חובתינו היא להתקדם לכיוון של צמיחה, התחדשות ותקווה".

הרמטכ"ל התייחס לכישלון המודיעיני שקדם למתקפת החמאס בשבעה באוקטובר, "חטיבת המחקר היא גוף חיוני לביטחון הלאומי של מדינת ישראל ולפעילותו של צה"ל. בשבעה באוקטובר החטיבה כשלה ולא מימשה את אחריותה. מאז, הבאתם להישגים משמעותיים בכלל הזירות, אך התחקירים מבהירים כי נדרש המשך תהליך למידה ותיקון עמוק".

לדבריו, תהליך השינוי כבר יצא לדרך, "נדרש שינוי, שכבר החל בהובלת המפקדים באגף - הנוגע בתרבות המודיעינית, בתפיסת ההפעלה, בשיח הבין-מדרגי ובהכשרת בעלי התפקידים. המקצוענות, הטלת הספק וריבוי הדעות חייבים להיות נדבך מרכזי אצל אנשי המודיעין. המפקד הוא המומחה לאויב ונדרש להכווין, לאתגר ולהעמיק. עליכם, קציני המודיעין, מוטלת האחריות המקצועית לאתגר תפיסות מודיעניות".

עוד הוסיף הרמטכ"ל, כי "במציאות של מלחמה רב-זירתית, על אמ"ן להמשיך לעקוב אחר השינויים ולספק התרעה איכותית בהתאם לייעודו העליון. עלינו האחריות, למנוע אירועים דומים לשבעה באוקטובר בעתיד. תחקרנו רבות, ואנו עוסקים בהטמעת הלקחים בכלל הגופים. זהו תהליך ארוך, רב מדרגי, בעל דגש על שינוי התרבות הארגונית ביחידות השונות".

"העשייה שלכם מביאה הישגים רבים לביטחון המדינה, להגנה על תושבינו וביכולת שלנו למנוע ולגדוע איומים בהתהוותם. אתגרים רבים לפנינו - סומך עליכם", חתם זמיר את דבריו.