נתניהו לאחר הביקור באוגדת עזה לע״מ

ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר היום (שני) באוגדת עזה, שם נפגש עם סגל הפיקוד הבכיר של צה"ל. לדבריו, מטרת הביקור הייתה לעמוד מקרוב על הישגי הכוחות ועל המשך התוכניות המבצעיות ברצועה.

"אני מבקש לומר לכם, אזרחי ישראל, שלושה דברים", אמר נתניהו. "ראשית, הבעתי בשמכם, בשם ממשלת ישראל ובשמי, הערכה עצומה להישגים הכבירים של צה"ל במלחמת התקומה, מלחמת שבע החזיתות".

לדבריו, התרשם במיוחד מנחישות הלוחמים בשטח, "התרשמתי מרוח הקרב והנחישות להשלים את הכרעת החמאס ושחרור כל חטופינו".

ראש הממשלה הוסיף כי קיים שיחות עם שר הביטחון והרמטכ"ל על התוכניות המבצעיות בעיר עזה והשלמת המשימות. "אני כמוכם שומע את הדיווחים בתקשורת, ומהם אתם יכולים להתרשם מדבר אחד, החמאס נמצא בלחץ אטומי", סיכם.

השרה אורית סטרוק הגיבה: "אדוני ראש הממשלה, על מה החמאס מוותר מרוב לחץ אטומי? על 10 החטופים החיים שהוא רוצה להשאיר אצלו? על הפסקת האש? על שחרור מחבלים רוצחים לרחובותינו? על נסיגה משטח שנכבש בדם חיילינו? על הזרמת מאסות של 'סיוע' למחסניו?".

מוקדם יותר כלי תקשורת ערביים דיווחו בשם מקורות בחמאס כי בארגון הטרור הסכימו להצעה החדשה שהונחה על ידי מצרים וקטאר במסגרת מאמצי התיווך.

בכיר פלסטיני אמר לערוץ אל-מיאדין הלבנוני המזוהה עם חיזבאללה כי ההצעה כוללת נסיגה בעומק של אלף מטרים באזורי צפון ומזרח הרצועה, למעט שכונות א-שוג'אעייה ובית לאהיא. לדבריו, בתמורה לעשרה חטופים חיים ישוחררו 140 מחבלים שנידונו למאסר עולם ו-60 נוספים שנידונו ליותר מ-15 שנות מאסר.

על פי הדיווח, ההצעה כוללת שינוי במפות פריסת כוחות צה"ל בצפון ובמזרח עזה. הסיוע ההומניטרי ייכנס לרצועה מיד עם כניסת ההסכם לתוקף בכמויות גדולות, בהתאם להסכם שנחתם ב-19 בינואר. הסיוע יכלול דלק, מים, חשמל, ציוד לשיקום בתי חולים ומאפיות וציוד להסרת הריסות.

עוד נמסר כי הסיוע יחולק על ידי האו"ם, הסוכנויות שלו, הסהר האדום ומוסדות בינלאומיים נוספים. מעבר רפיח ייפתח לשני הכיוונים בהתאם להסכמות קודמות. בנוסף, הוסכם כי עבור כל חלל ישראלי יועברו לידי הפלסטינים עשר גופות מחבלים.