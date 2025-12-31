ראש הממשלה בנימין נתניהו נשאל בריאיון לרשת "פוקס ניוז" ששודר הלילה (רביעי) אם הוא צופה שלטון שיוכל "לחיות איתו" בעזה בשנת 2026.

נתניהו השיב כי "שלטון חדש בעזה אפשרי, אם מפרקים את חמאס מנשקו. הסיבה פשוטה - אם חמאס יישאר חמוש הוא יוכל לירות לשלטון החדש בגב. אני רואה עתיד אחר לעזה אם הוא יתפרק מנשקו. כולם מבינים את זה. העם בעזה רוצה את זה יותר מכולם".

נתניהו נשאל גם על מועד המעבר לשלב ב' בהסכם בעזה, והשיב כי "חמאס התחייב להתפרק מנשק. יש לו 20 אלף לוחמים עם רובי קלצ'ניקוב, הם מוציאים להורג מי שמתנגד להם. יש להם בסך הכול 60 אלף רובים. צריך לקחת את כל הנשקים ולפרק את מאות הקילומטרים של מנהרות הטרור".

נתניהו הוסיף כי חמאס מסרב, אך הוא "חושב שצריך לתת לזה סיכוי. יש ניסיון להקים כוח בינלאומי. עד כה לא הצליחו. אם זה אפשרי בדרך הקלה, מצוין. ואם לא - זה ייעשה בדרך אחרת".

במהלך הריאיון התייחס נתניהו גם לשיתוף הפעולה שלו עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, ואמר: "לא הייתי צריך לשכנע את טראמפ בנוגע לחמאס. ראינו עין בעין. הוא מיד אמר שצריך לפרק את חמאס מנשקו. לא שמעתי מהנשיא שום תלונה על כך שאנחנו תקפנו את חמאס במהלך הפסקת האש".

על איראן אמר: "הנשיא טראמפ צדק כשאמר שפורדו נהרס לחלוטין. הם מנסים לשקם את תכנית הטילים הבליסטיים שלהם. הנשיא ניסה לומר להם, אל תעשו את זה. עם איראן הנושא המרכזי שהם צריכים לקבל את העובדה שאסור שתהיה להם יכולת העשרה, לקחת את החומר המועשר מחוץ למדינה".

לגבי הטענות לאלימות מצד התושבים היהודים ביהודה ושומרון, נתניהו אמר כי "מדובר על 70 נערים מבתים הרוסים". על השחתת הרכוש ותקיפת הפלסטינים אמר כי "אני לא מקבל את זה", והוסיף: "מנסים לעשות השוואה בינם לבין אלפי מחבלים. אין סימטריה. אני עושה מאמץ גדול לעצור את הפורעים האלה. גם אם זה לא סימטרי - אני רוצה דו-קיום בין הישראלים והפלסטינים שחיים ביהודה ושומרון".