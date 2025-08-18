המסר של בן גביר לנתניהו ללא קרדיט

השר לביטחון לאומי, חבר הכנסת איתמר בן גביר, קרא היום (שני) לראש הממשלה בנימין נתניהו שלא לקבל את תשובת חמאס לעסקה חלקית.

"אם נתניהו ייכנע לחמאס ויעצור את המלחמה, זו תהיה בכיה לדורות ופספוס הזדמנות ענקית", אמר בן גביר. השר הוסיף כי בעבר הוחמצה הזדמנות משמעותית, "בפעם הקודמת רה"מ פספס את האולטימטום של הנשיא טראמפ, שדרש שחרור כל החטופים או פתיחת שערי גיהנום, למרות שהזהרתי שזו טעות היסטורית".

לדבריו, המצב הנוכחי מחייב הכרעה ברורה, "יש לנו הזדמנות כעת להכריע את החמאס, ואני אומר לראש הממשלה, אין לך מנדט ללכת לעסקה חלקית ולא להכריע את החמאס".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב: "נלחמים רק בשביל לנצח! בשום אופן לא בשביל לעצור באמצע בעסקה חלקית שתפקיר מחצית מהחטופים ועלולה להביא לעצירת המלחמה בתבוסה. חמאס בלחץ גדול מכיבוש עזה כי הוא מבין שזה מחסל אותו ומסיים את הסיפור. לכן הוא מנסה לעצור את זה בחזרה לעסקה חלקית. בדיוק לכן אסור להיכנע ולהעניק לאויב חבל הצלה. להמשיך עד הסוף, לנצח ולהשיב את כל החטופים בפעימה אחת".

בתוך כך, ישראל קיבלה הערב מהמתווכות, מצרים וקטאר, את ההצעה לעסקת חטופים עליה הסכים ארגון הטרור חמאס מוקדם יותר היום.

גורם מדיני התייחס לתשובת חמאס לעסקה חלקית ומסר: "עמדת ישראל לא השתנתה - שחרור כל החטופים ועמידה ביתר התנאים שהוגדרו לסיום המלחמה".

בכיר פלסטיני אמר לערוץ אל-מיאדין הלבנוני המזוהה עם חיזבאללה כי ההצעה כוללת נסיגה בעומק של אלף מטרים באזורי צפון ומזרח הרצועה, למעט שכונות א-שוג'אעייה ובית לאהיא. לדבריו, בתמורה לעשרה חטופים חיים ישוחררו 140 מחבלים שנידונו למאסר עולם ו-60 נוספים שנידונו ליותר מ-15 שנות מאסר.

על פי הדיווח, ההצעה כוללת שינוי במפות פריסת כוחות צה"ל בצפון ובמזרח עזה. הסיוע ההומניטרי ייכנס לרצועה מיד עם כניסת ההסכם לתוקף בכמויות גדולות, בהתאם להסכם שנחתם ב-19 בינואר. הסיוע יכלול דלק, מים, חשמל, ציוד לשיקום בתי חולים ומאפיות וציוד להסרת הריסות.

עוד נמסר כי הסיוע יחולק על ידי האו"ם, הסוכנויות שלו, הסהר האדום ומוסדות בינלאומיים נוספים. מעבר רפיח ייפתח לשני הכיוונים בהתאם להסכמות קודמות. בנוסף, הוסכם כי עבור כל חלל ישראלי יועברו לידי הפלסטינים עשר גופות מחבלים.