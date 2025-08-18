ערוץ אל-חדת' הסעודי דיווח הערב (שני) כי התקיפות הישראליות ברצועת עזה נמשכות, ללא קשר להתפתחויות במשא ומתן מול חמאס.

על פי הדיווח, טנקים של צה"ל מתקדמים לעבר שכונת סאברה בעיר עזה, בליווי חיפוי מהאוויר.

בתוך כך, משרד הבריאות של חמאס תדרך את כלי התקשורת הערביים ומסר כי מאז חצות הלילה נהרגו ברצועה 20 פלסטינים.

התכנית הישראלית לכיבוש העיר עזה הובילה הערב את חמאס, החושש מהמהלך, למסור תשובה חיובית להצעת המתווכות, מצרים וקטאר, לעסקת חטופים.

מוקדם יותר הביע נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תמיכה במהלך הישראלי ואמר כי פתרון אפשרי יושג רק בעימות ישיר עם חמאס. לדבריו, "נראה את חזרת יתר החטופים רק כאשר חמאס יתעמת ויושמד - ככל שזה יקרה מוקדם יותר, כך יגדלו הסיכויים להצלחה".

ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר היום באוגדת עזה, שם נפגש עם סגל הפיקוד הבכיר של צה"ל. לדבריו, מטרת הביקור הייתה לעמוד מקרוב על הישגי הכוחות ועל המשך התוכניות המבצעיות ברצועה.

"אני מבקש לומר לכם, אזרחי ישראל, שלושה דברים", אמר נתניהו. "ראשית, הבעתי בשמכם, בשם ממשלת ישראל ובשמי, הערכה עצומה להישגים הכבירים של צה"ל במלחמת התקומה, מלחמת שבע החזיתות".

לדבריו, התרשם במיוחד מנחישות הלוחמים בשטח, "התרשמתי מרוח הקרב והנחישות להשלים את הכרעת החמאס ושחרור כל חטופינו".

ראש הממשלה הוסיף כי קיים שיחות עם שר הביטחון והרמטכ"ל על התוכניות המבצעיות בעיר עזה והשלמת המשימות. "אני כמוכם שומע את הדיווחים בתקשורת, ומהם אתם יכולים להתרשם מדבר אחד, החמאס נמצא בלחץ אטומי", סיכם.