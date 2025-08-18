הפרשן הפוליטי עמית סגל התייחס הערב (שני) בשידור לתשובת חמאס לעסקה חלקית ולאיומים שמחדשים השרים בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר על ראש הממשלה בנימין נתניהו, וציין כי מרחב התמרון של נתניהו עדיין קיים.

"יש לו מרחב להביא עסקה, במיוחד גם אנחנו בפגרה של הכנסת, אז בכל מקרה גם אם יש עסקה בשבוע הבא, זה לא באמת מגיע אל האזורים שבהם ממשלתו עשויה ליפול", אמר סגל.

לדבריו, יש פער בין הדברים שנאמרים בחדרים סגורים להתבטאויות הפומביות. "נתניהו ביממה האחרונה אומר במפורש בדיונים סגורים שהוא לא מתכוון ללכת לעסקה חלקית, ופניו הם לכיבוש עזה. אבל אני לא בטוח שזה המצב, כי בהתבטאויות הפומביות ממשלת ישראל ונתניהו מקפידים לא לסגור את הדלת", הסביר.

סגל הוסיף כי לחץ צבאי מוכיח את עצמו במו"מ מול חמאס, "העסקה הזאת עם החמאס, זה כמו הכבוד - כשאתה רודף אחריו הוא בורח ממך, ולהפך. לא רק שלחץ צבאי עוזר להביא חטופים, אפילו איום בלחץ צבאי עוזר להביא חטופים".

"ברגע שחמאס ראה שקמפיין ההרעבה כבר התפייד, וראש הממשלה מוכן להתעמת עם הרמטכ"ל ולהורות לו לכבוש את העיר עזה, ראית שהוא הביא הצעה משופרת".

בעמוד הרשמי שלו ברשת X כתב סגל: "התגמשות חמאס רגע לפני כיבוש העיר עזה מוכיחה שוב: לחץ צבאי מביא חטופים".