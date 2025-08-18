ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט פרסם היום (שני) ברשת X את "התכנית הלאומית להכשרת הנוער ל-AI" וקרא להטמיע את התחום כבר מגיל צעיר.

לדבריו, "אם מערכת החינוך שלנו לא תסתגל עכשיו, ילדי ישראל יישארו הרחק מאחור, ולא יהיו להם את הכלים והכישורים להתפרנס, לחקור ולהתחרות בעידן ה-AI".

במסגרת התכנית שהציג, הציע בנט שמונה צעדים מרכזיים ובהם: הענקת גישה חינמית לכלי AI מתקדמים לכל תלמיד ואזרח, הכשרות מקיפות למורים, חיזוק החשיבה הביקורתית, פיתוח כלים פדגוגיים מותאמים, עדכון לימודי מחשבים וסייבר, התאמות ייחודיות לתלמידים עם צרכים מיוחדים, שיתוף הורים בתהליך הלמידה ובקרה רציפה לשיפור מתמיד.

שר החינוך יואב קיש הגיב לפרסום וכתב, "בנט התעורר משנת החורף ומדבר על מה שמשרד החינוך כבר עשה. המהפכה כבר יצאה לדרך בשנת הלימודים האחרונה כאשר השקנו בפברואר את התכנית הלאומית לבינה מלאכותית".

"בפועל כבר היום יש: גישה חינמית לכלי AI מאושרים לכל מורה ותלמיד, הכשרות ייעודיות לעשרות אלפי מורים וליווי מנטורים מחברות הייטק מובילות, מערכות שמאפשרות התאמה אישית של הלמידה ומעקב אחרי ההתקדמות עם דשבורדים ייעודיים שמראים התקדמות בזמן אמת".

קיש הוסיף כי התכנית כוללת דגש על אוריינות דיגיטלית עם כלים ייעודיים כמו "Qהבוט המאמן שפיתחנו באופן ייעודי, התאמות חדשניות גם לתלמידים עם צרכים מיוחדים בשיתוף ההורים ‏ולקראת שנת הלימודים הקרובה נחשוף את קפיצת המדריכה הנוספת שתלמידי ישראל עושים בנושא".