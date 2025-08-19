מנכ"ל ארגון חוננו, שמואל (זנגי) מידד, פנה הערב (שלישי) לראש הממשלה בנימין נתניהו בעקבות מעצרם של שני תושבי בנימין בחשד לתקיפת אנשי כוחות הביטחון. על הפרשייה הוטל צו איסור פרסום גורף.

לדברי מידד, העצורים, בהם אחד נשוי, הועברו לחקירת שב"כ תוך הפעלת צווים חריגים האוסרים עליהם מפגש עם עורך דין. הוא ציין כי "עולה חשש כבד כי שירות הביטחון הכללי משתמש בסמכויותיו בניגוד לחוק, באופן מפלה ובלתי חוקי, כדי לדכא מחאה שכל חטאה הוא שהופנתה נגד השב"כ".

על פי המשטרה והשב"כ, מדובר באירוע שבו הוצתו צמיגים והושלכו בקבוקי צבע על מתקן ביטחוני רגיש בידי קבוצה של צעירים, חלקם קטינים.

בהקשר זה ציטט מידד את דברי היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, שאמרה בעבר כי "אין מחאה אפקטיבית ללא הפרת הסדר הציבורי".

עוד הוסיף מידד כי "מארועי עבר עולה חשש לשימוש בעינויים ובצעדים בלתי חוקיים בחקירה כנגד המתיישבים".

בסיום פנייתו ביקש מראש הממשלה להוציא את החקירה מידי השב"כ ולמנוע שימוש באמצעים חריגים כלפי העצורים.