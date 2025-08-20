נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, העניק הלילה (רביעי) ראיון למגיש הרדיו השמרני מארק לוין, ובו דיבר על קשריו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ועל פעילותם המשותפת במהלך האירועים הביטחוניים האחרונים.

במהלך הראיון שיבח טראמפ את נתניהו על רקע המאמצים להשיב את החטופים בעזה ואמר: "הוא איש טוב, שנלחם שם". לדבריו, על אף שישנם גורמים המתנגדים לראש הממשלה ואף מבקשים לראותו מאחורי סורג ובריח, "הוא גיבור מלחמה".

בהמשך התייחס טראמפ לשיתוף הפעולה הביטחוני בינו לבין נתניהו וציין: "הוא גיבור מלחמה, כי עבדנו יחד. הוא גיבור מלחמה. אני מניח שגם אני כזה".

טראמפ אף הזכיר את הפצצת הכור הגרעיני באיראן במהלך מלחמת 12 הימים בין ישראל לאיראן, ואמר: "לאף אחד לא אכפת. גם אני כזה. אני שלחתי את המטוסים האלה".

עוד הוסיף הנשיא כי הוא סבור שלא קיבל את הקרדיט הראוי על ביצוע התקיפות בתקופתו, כמו גם על ניסיונותיו האחרונים לקידום פתרונות מדיניים ברחבי העולם.

